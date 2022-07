Euromaxx

Skulpturen aus Abfall von Stéphanie Kilgast

Ob leere Plastikflaschen, alte Kopfhörer oder Getränkedosen: Stéphanie Kilgast verwandelt all das in farbenfrohe Kunst. Mit ihren Werken will die Französin zeigen, wie wir die Umwelt durch unseren Konsum zerstören.