Ski alpin: Superstar Marcel Hirscher gibt Weltcup-Comeback

Das erste Wochenende im alpinen Skiweltcup werde zum "historischen Ereignis", verkündet der niederländische Skiverband. "Marcel Hirscher wird sein Debüt unter niederländischer Flagge geben. Wir wünschen Marcel viel Glück!" Hirscher startet beim Weltcup-Auftakt in Sölden in seinem Heimatland Österreich am Sonntag im Riesenslalom.

Der 35 Jahre alte Salzburger hatte seine Karriere eigentlich im Frühjahr 2019 beendet. Jetzt kehrt er auf die internationale Wintersport-Wettkampfbühne zurück. Hirscher fährt nun für die Niederlande, das Geburtsland seiner Mutter. Er profitiert von einer neuen Wildcard, die erst zu diesem Weltcup-Winter eingeführt wurde. Die Wildcard garantiert Rückkehrern wie Hirscher unter gewissen Voraussetzungen einen Start direkt hinter der Gruppe der 30 Spitzenfahrer.

Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hatte im vergangenen Frühjahr dem Nationenwechsel seines einstigen Superstars zugestimmt, wenn auch schweren Herzens. "Natürlich bedauern wir seine Entscheidung. Aber schlussendlich haben wir diese auch mitgetragen", hatte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer damals gesagt.

Der frühere deutsche Skistar Felix Neureutherglaubt, dass Hirscher bei seinem Comeback konkurrenzfähig sein kann. "Wenn es einer packen kann, dann ist der Marcel der Einzige, dem man das zutrauen kann", sagte Neureuther, der einst selbst häufig gegen Hirscher gefahren war, im vergangenen April. Höhepunkt der anstehenden Saison ist die alpine Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm in Österreich (4. bis 16. Februar 2025).

Acht Weltcup-Gesamtsiege in Serie

Hirscher feierte in seiner Karriere 67 Weltcupsiege und stand 138-mal auf dem Podest. Von 2011 bis 2019 gewann er achtmal in Serie den Gesamtweltcup, so oft wie kein anderer. Mit sieben Weltmeistertiteln und vier Silbermedaillen ist der Österreicher auch der erfolgreichste WM-Teilnehmer der Geschichte. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang in Südkorea gewann Hirscher zweimal Gold, außerdem einmal Silber bei den Spielen 2014 in Sotschi in Russland.

Neben Hirschers Comeback gibt es eine zweite spektakuläre Rückkehr im alpinen Skisport. Der gebürtige Norweger Lucas Pinheiro Braathen startet ebenfalls wieder im Weltcup. Der Slalom-Spezialist, der 2022/23 die Weltcup-Saisonwertung in dieser Disziplin gewonnen hatte, fährt nun für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter. Der 24-Jährige war im vergangenen Oktober im Streit mit dem norwegischen Verband zurückgetreten.

