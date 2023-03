"Glück ist kein Geschenk der Götter...

...sondern die Frucht innerer Einstellung." Davon war Erich Fromm (1900-1980) überzeugt. Der deutsch-jüdische Psychologe emigrierte 1934 in die USA, wurde amerikanischer Staatsbürger, lehrte zunächst an der New Yorker Columbia-Universität und später an der Universität in Mexico City. Mit seinem Bestseller "Die Kunst des Liebens" hat er sich auch außerhalb der Wissenschaft einen Namen gemacht.