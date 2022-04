DW Nachrichten

Sinfonieorchester Kiew gibt Konzerte in Deutschland

Positive Schlagzeilen aus der Ukraine gibt es in diesen Tagen so gut wie keine. Es gibt aber ukrainische Kunstschaffende, die außerhalb ihres Landes für Lichtblicke sorgen. Das Kiewer Sinfonieorchester befindet sich auf Konzertreise in Deutschland – als Botschafter ihres Landes.