Silvesterbräuche in Deutschland

In Deutschland gibt es viele Bräuche, den Jahreswechsel zu begehen. Unser Deutschlernformat Bandtagebuch nimmt einige davon in der Video-Folge Frohes neues Jahr unter die Lupe - zum Beispiel das Bleigießen: Hier wird ein kleiner Klumpen Blei eingeschmolzen und in kaltes Wasser geworfen. Heraus kommt ein Glücksbringer für das neue Jahr.



So können Sie vorgehen:

Schauen Sie gemeinsam mit Ihrem Kurs die Bandtagebuch-Folge Frohes neues Jahr an. Sprechen Sie anschließend über das Thema Glück und Glücksbringer. Welche Glücksbringer kennen die Lernerinnen und Lerner, haben sie einen, oder was halten sie überhaupt von Glücksbringern? Lassen Sie die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer in Einzelarbeit (oder als Hausaufgabe) ihren eigenen Glücksbringer malen oder beschreiben. Diejenigen, die keinen Glücksbringer haben, sollen einen zeichnen oder beschreiben, der in ihrem Herkunftsland häufig genutzt wird. Vergleichen Sie je nach Hintergrund der Lernenden, welche Symbole in den Heimatländern als Glücksbringer gelten. Gibt es viele Übereinstimmungen oder große Unterschiede?



Benötigte Materialien:

Lektion „Frohes neues Jahr“ (Video)

Arbeitsblatt „Viel Glück“

bunte Stifte



Niveaustufe:

mind. A2



Das Format in Kürze:

Mit dem Bandtagebuch entdecken Lernende Deutschland und den deutschen Hip-Hop: Die Münchner Band EINSHOCH6 nimmt sie mit auf eine Reise quer durch die Republik. Die Lernenden begleiten die Band in ihrem Videotagebuch ins Studio, zum Fußballspiel, zur Berliner Mauer oder auf den Weihnachtsmarkt. Die Songs der Alben „Lass uns reden“ und „Reise um die Welt“ sowie coole Musikvideos machen aus dem Bandtagebuch ein Lernformat mit Hitpotenzial.



Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. In einem eigenen Bereich für Lehrkräfte haben wir außerdem noch einmal sämtliche Handreichungen und Arbeitsblätter für den Einsatz der Serie im Unterricht übersichtlich zusammengestellt. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch ein eigenes Aktivitätenbuch mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben.