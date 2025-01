Die Menschen in Syrien feiern das neue Jahr befreiter also sonst. Es ist die erste Neujahrparty nach dem Sturz des Assad-Regimes. Umso ausgelassener geht es zu in Syriens Hauptstadt Damaskus. Am Himmel explodieren keine Kriegswaffen, sondern Silvesterraketen. Es bleibt zu hoffen, dass Syrien 2025 ein friedlicherer Ort wird als in den vergangenen Jahren.