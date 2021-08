Silber für deutschen Geher Jonathan Hilbert

Jonathan Hilbert fasste sich ungläubig an den Kopf und brach anschließend in Tränen aus. Der 26-Jährige von der LG Ohra Energie hat beim olympischen Wettkampf der 50-Kilometer-Geher für eine Sensation gesorgt und nach einer taktischen Meisterleistung Silber gewonnen. Nach Gold für Malaika Mihambo im Weitsprung und Silber für Diskuswerferin Kristin Pudenz war es die dritte deutsche Leichtathletik-Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Hallo? Ich bin's: Gerade die Silbermedaille gewonnen, spielt Jonathan Hilbert mit der TV-Kamera

"Jetzt geht's zur Siegerehrung nach Tokio", rief er außer sich vor Freude nach dem Zieleinlauf in Sapporo und legte sich eine schwarz-rot-goldene Flagge um die Schultern. Am Ende fehlten Hilbert nur 36 Sekunden auf Olympiasieger Dawid Tomala aus Polen (3:50:08 Stunden). Nach Platz vier 2016 in Rio de Janeiro gewann der Kanadier Evan Dunfee (+51 Sekunden) Bronze.

Hilbert bot in Sapporo, wohin die Marathon- und Geher-Medaillenkämpfe aus klimatischen Gründen verlegt worden waren, eine taktisch brillante Leistung. Er hielt sich in der entscheidenden Phase in einer Verfolgergruppe, die dem überragenden Tomala auf den Fersen war. Der Pole zog an der Spitze zwischenzeitlich mit einem Vorsprung von mehr als drei Minuten davon. Der Deutsche setzte sich dann in der Verfolgergruppe im Kampf um Silber durch.

Beachvolleyball: Gold für US-Frauen

Stars and Stripes and Gold: die US-Beachvolleyball-Spielerinnen April Ross (links) und Alix Klinemann

Die US-Amerikanerinnen April Ross und Alix Klineman haben Gold im Beachvolleyball gewonnen. Das Team, gegen das Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch im Viertelfinale ausgeschieden waren, bezwang Mariafe Artacho del Solar und Taliqua Clancy aus Australien am Freitag deutlich 2:0 (21:15, 21:16). Die 39 Jahre alte Ross holte damit nach Silber in London und Bronze in Rio ihre dritte Olympiamedaille. Für Klineman war Tokio die Olympia-Premiere. Bronze sicherten sich zuvor die Europameisterinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré aus der Schweiz.

Kritik an Spiel zur Mittagshitze

Der frühere Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink hat die Ansetzung der olympischen Medaillenspiele in der Mittagshitze von Tokio harsch kritisiert. "Die Beachvolleyballer werden hier rausgekarrt, weil der große Geldgeber aus Übersee, NBC, die Prime Time gekauft hat", sagte der ARD-Experte während der Übertragung des Bronze-Spiels der Frauen: "Das nimmt einen Zug an, der mir extrem übel aufstößt und mich sauer macht."

Treffer! Julius Brink kritisiert die Ansetzung der Wettbewerbe

Das Match um Platz drei fand am Freitag um 10.00 Uhr Ortszeit im Hafen von Tokio statt, eineinhalb Stunden später stieg das Finale. "Ich finde es irgendwo auch sehr fahrlässig, die Matches so anzusetzen", sagte Brink, der 2012 in London gemeinsam mit Jonas Reckermann Gold gewonnen hatte. "Ich kritisiere nicht, dass es hier warm ist, das weiß jeder", schob der 39-Jährige nach. Allerdings seien die Möglichkeiten da gewesen, "die Spiele aus gesundheitlichen Gründen anders zu legen", das sei aber aus rein kommerziellen Mitteln nicht genutzt worden.