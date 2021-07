Silber für den Deutschland-Achter

Schlagmann Hannes Ocik kippte voller Erschöpfung rückwärts ins Boot, der Rest des Deutschland-Achters verharrte regungslos auf dem Wasser. Nach dem verpassten Griff nach der olympischen Goldmedaille überwog beim deutschen Paradeboot zunächst nicht der Stolz über Silber, sondern die Enttäuschung. Wie schon 2016 reichte es für den in der Vergangenheit stets so erfolgreichen Achter nicht zum großen Triumph.

"Wir haben alles geopfert"

Bis die erste Enttäuschung verflogen war, dauerte es etwas. "Wir haben alles geopfert. Unser Gesichter sind noch ein bisschen leer. Aber wir haben auf jeden Fall Silber gewonnen. Ich bin super stolz", sagte Ocik. Nebenmann Torben Johannesen gab aber auch zu, "am Anfang etwas enttäuscht" gewesen zu sein.

Ermattet nach dem Rennen: der Deutschland-Achter

Vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach und DOSB-Präsident Alfons Hörmann musste sich das deutsche Team auf dem Sea Forest Waterway Neuseeland geschlagen geben und muss weiter auf den ersten Gold-Triumph seit 2012 warten. Bronze ging in Tokio an Großbritannien.

Seit 1960 das Erfolgssymbol

Der Achter war mit Johannes Weißenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Torben Johannesen, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Ocik und Steuermann Martin Sauer selbstbewusst ins Rennen gegangen, aber kam zum Ende des Finallaufs nicht mehr an die Spitze. Die Mannschaft von Bundestrainer Uwe Bender, die zuletzt dreimal in Folge WM-Gold gewonnen hatte, war bei der EM im Frühjahr mit Platz vier ziemlich enttäuschend ins olympische Jahr gestartet.

Bis heute gilt der Achter als nationales Erfolgssymbol. 1960 in Rom hatte das Großboot Olympiageschichte geschrieben, als es unter Karl Adam die jahrzehntelange Vorherrschaft der USA beendete. 1968 und 1988 folgten weitere Olympiasiege.

Nicht zufrieden - noch nicht: Diskuswerfer Daniel Jasinski

In Tokio haben unterdessen auch die Leichtahtletik-Wettbewerbe begonnen. Die Diskuswerfer Daniel Jasinski und Clemens Prüfer erreichten das Finale, vor allem Jasinski, immerhin Bronze-Medaillengewinner von Rio de Janeiro 2016, war aber nicht zufrieden mit seiner Leistung. "Es ist schon enttäuschend", sagte Jasinski. Mit seinem weitesten Wurf über 63,29 Meter landete der 31-Jährige aus Wattenscheid in Gruppe A nur auf dem siebten Platz. Clemens Prüfer aus Potsdam landete in der Qualifikationsgruppe direkt hinter Jasinski.

Muss mit dem Krankenwagen weggebracht werden: BMX-Fahrer Connor Fields

Überschattet wurde dieser siebte Wettkampftag von zwei schweren Stürzen in den BMX-Rennen. In den Halbfinal-Läufen verletzten sich Rio-Olympiasieger Connor Fields aus den USA und die Australierin Saya Sakakibara offenbar schwerer, beide mussten mit einer Trage weggebracht werden. Fields, der zu den Stars der Szene gehört, kam in seinem dritten Halbfinal-Lauf im Ariake Urban Sports Park kurz nach dem Start zu Fall. Der Franzose Sylvain André und Twan van Gendt aus den Niederlanden konnten nicht mehr ausweichen und krachten in Fields hinein. Zum Finale trat der 28 Jahre US-Amerikaner nicht mehr an. Den Olympiasieg sicherte sich der Niederländer Niek Kimmann, der seinerseits vor einigen Tagen beim Training heftig mit einem Streckenposten kollidiert war.