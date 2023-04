Shania Twain

Die Country-Pop-Queen Shania Twain beweist, dass großartige Countrykünstlerinnen nicht aus den Südstaaten der USA kommen müssen. Der gebürtigen Kanadierin gelang in den 1990ern ihr Durchbruch mit Songs, in denen die Frauen am längeren Hebel sind wie "Any Man Of Mine", "Man! I feel Like A Woman" und "That Don’t Impress Me Much" oder klare Ansagen wie "If You Wanna Touch Her, Ask! "