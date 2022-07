Sich in jemanden hineinversetzen

Warum handelt eine Person so, wie sie handelt? Was motiviert sie dazu? Hätte man selbst ganz anders gehandelt? Mit Hilfe der zweiten Staffel der Telenovela Jojo sucht das Glück motivieren Sie Ihre Lernenden dazu, Vermutungen zu äußern und Handlungsalternativen zu erörtern. Für die folgende Übung eignet sich eine beliebige Video-Folge.



So können Sie vorgehen:

Teilen Sie das Arbeitsblatt aus und schauen Sie gemeinsam eine Video-Folge der zweiten Staffel Jojo sucht das Glück, zum Beispiel Episode 27 Keine Lösung in Sicht. Bitten Sie die Teilnehmenden, sich eine Situation aus der gesehenen Folge auszusuchen, in der sie selbst anders gehandelt oder reagiert hätten. Anhand der Fragen auf dem Arbeitsblatt sollen sie das Verhalten des Protagonisten/der Protagonistin beschreiben, hinterfragen und Alternativen ausarbeiten. Besprechen Sie die Ergebnisse anschließend im Plenum.



Benötigte Materialien:

beliebige Lektion(en) der zweiten Staffel von „Jojo sucht das Glück 2“ (Video)

Arbeitsblatt „Was hättest du gemacht?“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Begleiten Sie mit Ihren Lernenden die Brasilianerin Jojo, die in Deutschland auf der Suche nach dem Glück, dem Leben und der Liebe ist. Die Telenovela „Jojo sucht das Glück“ bietet insgesamt drei Staffeln mit je 33 spannenden Episoden. Und wie es sich für eine richtige Telenovela gehört, dreht sich alles um Liebe, Freundschaft, Eifersucht und Verrat.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Es gibt sowohl Begleitmaterialien, die sich eng an der jeweiligen Episode orientieren und vor allem dem inhaltlichen Verständnis dienen, als auch eigene Arbeitsbücher mit besonders kreativen und spielerischen Aufgaben. Wer hätte gedacht, dass Deutsch die Sprache der Liebe sein kann?