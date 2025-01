Showdown in Venezuela: Maduro gegen Gonzalez

Kurz vor der geplanten erneuten Amtseinführung des umstrittenen Präsidenten Nicolas Maduro spitzen sich die Spannungen zwischen Regierung und Opposition in Venezuela weiter zu.

Die politische Krise in Venezuela hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach der Präsidentschaftswahl im Juli 2024, deren Ergebnisse international stark umstritten sind, stehen sich der amtierende Präsident Nicolas Maduro und der Oppositionskandidat Edmundo Gonzalez in einem erbitterten Machtkampf gegenüber. Während die von der Regierung kontrollierte Wahlbehörde Maduro, der seit fast zwölf Jahren im Amt ist, zum Sieger erklärte, erkennen die USA und mehrere lateinamerikanische Staaten González als rechtmäßigen Wahlsieger an.

Der international umstrittene Nicolas Maduro steht kurz vor seiner erneuten Vereidigung als venezolanischer Präsident Bild: Jeampier Arguinzones/dpa/picture alliance

Am Freitag (10.01.) soll Maduro offiziell für eine weitere Amtszeit vereidigt werden. Doch Gonzalez, der Anfang September ins spanische Exil ging und dort politisches Asyl erhielt, hat angekündigt, zur Vereidigung nach Caracas zurückzukehren. Gleichzeitig meldete González die Entführung seines Schwiegersohns, was die ohnehin angespannte Lage weiter verschärft.

Gegen Gonzalez liegt jedoch ein Haftbefehl vor. Gleichzeitig hat Maduro seine Drohungen gegen die Oppositionsführerin María Corina Machado verschärft. Machado hält sich seit der Wahl an einem geheimen Ort versteckt, da sie wie Gonzalez per Haftbefehl wegen Verschwörung, Sabotage und versuchtem Staatsstreich gesucht wird.

González' Rückkehr ins Rampenlicht

Der 75-jährige Gonzalez befindet sich derzeit auf einer Reise durch mehrere Länder des amerikanischen Kontinents. Seit seiner ersten Station in Argentinien in der vergangenen Woche hat er eine klare Botschaft verbreitet: Er betrachtet sich als legitimen Präsidenten Venezuelas und will das Mandat des venezolanischen Volkes verteidigen.

Derzeit auf Amerika-Tour: Venezuelas Oppositionsführer Edmundo Gonzalez Bild: Ting Shen/UPI Photo/IMAGO

Von Argentinien aus reiste er nach Uruguay, die USA, Panama und die Dominikanische Republik, wo er jeweils von hochrangigen Politikern empfangen wurde. Am vergangenen Montag traf González in Washington mit US-Präsident Joe Biden zusammen, der ihn ausdrücklich als gewählten Präsidenten Venezuelas anerkannte.

"Gonzalez hat es geschafft, breite internationale Unterstützung zu mobilisieren, insbesondere in Ländern, die demokratische Werte hochhalten", erklärt Ramon Cardozo, Politikwissenschaftler an der Universidad Catolica Monteavila in Caracas.

Spannung vor der Vereidigung

Die Situation in Caracas ist angespannt und explosiv. Beide Lager haben zu Massenprotesten aufgerufen. Während Maduros Regierung ihre Anhänger mobilisiert, um die Vereidigung des Präsidenten zu feiern, ruft die Opposition dazu auf, die Straßen zu füllen und gegen das, was sie als Wahlbetrug bezeichnet, zu protestieren.

Direkt nach den Wahlen im Sommer 2024 kam es schon einmal zu Massenprotesten gegen Nicolas Maduro Bild: Aurea Del Rosario/AP Photo/picture alliance

"Es handelt sich nicht nur um eine Demonstration politischer Macht, sondern auch um einen Test für die Loyalität der Sicherheitskräfte", erklärt Politikwissenschaftler Ramon Cardozo. "Die Streitkräfte spielen eine entscheidende Rolle. Sollte González tatsächlich nach Venezuela zurückkehren, könnte dies die Machtbalance erheblich verschieben.“ Die Opposition hofft, dass die Rückkehr von Gonzalez ein Signal der Entschlossenheit aussendet und die internationale Gemeinschaft weiter hinter sich vereint. Maduro hingegen setzt auf die Mobilisierung seiner Basis und die Kontrolle der staatlichen Institutionen.

Im Vorfeld der geplanten Amtseinführung gab es zahlreiche Festnahmen. Gleichzeitig hat die Regierung ein Großaufgebot an Sicherheitskräften in Caracas mobilisiert. Innenminister Diosdado Cabello warnte am Dienstag vor der Teilnahme an Protesten der Opposition. "Wer daran teilnimmt, wird dies für den Rest seines Lebens bereuen", drohte er.

Will mit harter Hand gegen Regierungsgegner vorgehen: Venezuelas Innenminister Diosdado Cabello Bild: Venezuela Ministry of Interior/AFP

Die Rolle der internationalen Gemeinschaft

Die Eskalation in Venezuela hat weitreichende regionale und globale Konsequenzen. Die USA haben Nicolás Maduro bereits mit neuen Sanktionen gedroht, sollte die Vereidigung stattfinden. Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) fordert eine unabhängige Untersuchung der Wahl und ruft zu einem Dialog zwischen den Konfliktparteien auf.

Laut Cardozo sei jedoch unklar, ob internationaler Druck allein ausreiche, um eine Veränderung herbeizuführen. "Die Situation in Venezuela ist ein Lehrbeispiel dafür, wie die Kluft zwischen Volkswillen und de facto-Machtstrukturen eine Nation in die Krise stürzen kann." Mit der angekündigten Rückkehr von Gonzalez und den geplanten Protesten steht das Land an einem entscheidenden Wendepunkt.