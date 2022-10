DW Nachrichten

Shortlist Deutscher Buchpreis: Daniela Dröscher

In "Lügen über meine Mutter" entlarvt die Autorin, angelehnt an die eigene Kindheit, wie Klasse, Macht und genormte Schönheitsideale zusammenhängen können. Ihre Hauptfigur ist zerrissen in der Liebe zu einem Elternpaar, das sich permanent einen Klassen- und Geschlechterkampf liefert.