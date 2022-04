Seychellen - Das bedrohte Paradies

Der Film zeigt die Schönheit der Insel, mit ihren seltenen Tierarten, glücklichen Hochzeitspaaren und weißen Stränden. Auch Naturschützer zieht es zur Insel. Obwohl das Archipel nur 0,13 Prozent der Landfläche Deutschlands hat, ist sein neues Meeresschutzgebiet größer als die Bundesrepublik. Trotzdem sind die Spuren des Klimawandels nicht zu übersehen, denn die kleinsten Länder der Welt sehen die Konsequenzen am schnellsten.

Sturm und Wellen setzen Schildkrötennestern und Korallen zu und brechen immer mehr Uferkanten der Inseln ab. Das weiß auch der Präsident, Wavel Ramkalawan. Der gelernte Priester verrät uns in der Kirche, in der er immer noch predigt, welche Botschaft er aus der Bibel zieht, um sein Inselreich zu retten.





Der Film begleitet Menschen, die dafür kämpfen, diese zauberhafte wie bedrohte Welt zu retten. Es geht hinab in einen "Korallenkindergarten", in dem Korallen gezüchtet werden, um beschädigte Riffe wieder zu stabilisieren. Auch das Seegras spielt eine große Rolle im Kampf gegen den CO2 Anstieg. Seegras speichert mehr CO2, als ein Wald auf gleicher Fläche. Die Seychellen und Mauritius teilen sich eine Seegrasfläche, die größer ist als die Schweiz.



Für all das möchte der Präsident Unterstützung von der Internationalen Gemeinschaft, denn für die komplette Inselsicherung reichen die Einnahmen aus dem Tourismus nicht. Die Gäste aus Übersee interessiert das wenig. Beim Fotoshooting erzählt ein Hochzeitspaar aus Österreich, wie leicht und wie schön es ist, im Paradies zu heiraten. Doch wie lange gibt es dieses Paradies noch?

