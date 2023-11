Sexueller Missbrauch: Ex-Modezar Nygard schuldig gesprochen

Eine Geschworenen-Jury in Kanada ist davon überzeugt, dass sich der frühere Modeunternehmer Peter Nygard an mehreren Frauen sexuell vergangen hat.

Der ehemalige Modemogul Peter Nygard ist von einem Gericht in Kanada des sexuellen Missbrauchs in vier Fällen schuldig gesprochen worden. Das Urteil wurde von einer Geschworenen-Jury nach fünftägigen Beratungen gefällt, wie das Gericht in Toronto mitteilte. Das Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. In einem weiteren Fall wurden die Vorwürfe gegen den 82-Jährigen zurückgewiesen.

In dem vergangenen sechs Wochen hatten fünf Frauen in dem Prozess ausgesagt, Nygard habe sie im Zeitraum von Ende der 1980er-Jahre bis 2005 in seinem Haus in Toronto überwältigt und sexuell attackiert. Eine der Frauen war nach eigenen Angaben während der Taten noch minderjährig. In den 25 Jahren an der Spitze seines Bekleidungsunternehmens habe Nygard seinen Einfluss genutzt, um Frauen zu sexuellen Handlungen mit ihm, mit Bekannten und untereinander zu zwingen, hieß es.

Peter Nygard 2016 in Hollywood Bild: Clinton H. Wallace/Photomundo International/ Photos Inc/Globe-ZUMA/picture alliance

Nygard wurde 1941 in der finnischen Hauptstadt Helsinki geboren, schon 1952 wanderte seine Familie nach Kanada aus. Später lebte er hauptsächlich auf den Bahamas. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe zog sich Nygard 2020 aus seinem Unternehmen zurück, das kurz darauf Insolvenz anmeldete.

Gegen Nygard laufen in Kanada und den USA noch mehrere Verfahren. Weitere Prozesse warten in Montreal, Winnipeg und New York auf ihn.

