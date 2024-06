Maxton Hall: Warum die Jugend für Amazons Serienhit schwärmt

Sie steht auf Platz Eins in zahlreichen Ländern von Deutschland bis Indien: Die Buchadaption "Maxton Hall" ist für den Streamingdienst Prime Video ein durchschlagender Erfolg. So wurde die zweite Staffel direkt nach Start der ersten im Mai bei der Produktionsfirma Ufa Fiction in Auftrag gegeben. Gedreht wird derzeit in der Nähe der norddeutschen Stadt Hannover.

Drei Bücher liefern bisher den Stoff für "Maxton Hall": "Save Me", "Save You", "Save Us". Geschrieben hat die Romantrilogie Mona Kasten. Der erste Band erschien bereits 2018. Kastens Erfolg gründet mutmaßlich auf der Video-Plattform TikTok. Unter dem Hashtag "BookTok" entdecken hier viele junge Menschen Literatur, auch Klassiker, und diskutieren sie in kurzen Videos.

Schloss Marienburg bei Hannover von seine Schokoladenseite Bild: Scherer/DW

Projektionsfläche für junge Menschen

Die Story um eine elitäre Privatschule - die namensgebende "Maxton Hall" – angereichert mit Liebschaften, Intrigen und den üblichen Jugendseriendramen, trifft offenbar den Nerv einer jungen TikTok-Nutzendenschaft. Das Prinzip funktioniert auch in Serienform: Egal ob "Beverly Hills", "OC California", "Gossip Girl" oder andere: das Leben reicher Jugendlicher ist und bleibt eine begehrte Projektionsfläche für Jugendliche und junge Erwachsene.

Die 1992 in Hamburg geborene Autorin Kasten veröffentlichte zuerst im Selbstverlag, landete aber inzwischen mehrfach auf der Bestsellerliste - eine Erfolgsgeschichte! Die im März 2024 pünktlich zum Serienstart veröffentlichte Special-Edition-Neuauflage aller drei Bände der "Maxton-Hall”-Reihe platzierte sich geschlossen in den Top 10 der deutschen Bestsellerliste. Zwar ist der Hype noch nicht auf dem Level von "Twilight" und "Shades of Grey". Aber innerhalb der deutschen und zunehmend internationalen Literaturwelt mindestens sehr bemerkenswert.

Spielort der erfolgreichen Streaming-Serie Maxton Hall - das Schloss Marienburg bei Hannover Bild: Scherer/DW

Neben der Serie gibt es nun auch ein gesteigertes Interesse am Drehort von "Maxton Hall". Das Schloss Marienburg in Pattensen bei Hannover bildet die prunkvolle Kulisse für die eigentlich in Großbritannien spielende Serie. Die englische Anmutung von Marienburg kommt nicht von ungefähr: Sie ist das Resultat der Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover zwischen 1714 bis 1837. In dieser Zeit war der Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg bzw. König von Hannover gleichzeitig König von Großbritannien.

Geburtstagsgeschenk für Königin Marie

Shift - Streaming - Netflix und Co. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Das Interesse des Publikums am Drehort ist riesig: Das Anwesen mit seinen neugotischen Fassaden, Türmen und Dächern wurde ab 1858 als Sommerresidenz der Welfen, dem ältesten Adelsgeschlecht Europas, erbaut. König Georg V (1819-1878) schenkte es seiner Frau, Königin Marie (1818–1907) zum Geburtstag. "Bei einem Streifzug durch die Gemächer lässt sich ein Hauch vom Leben im 19. Jahrhundert spüren", verspricht die regionale Tourismusbehörde. "Die nahezu vollständig erhaltene Einrichtung macht aus Marienburg bis heute eine märchenhafte Erscheinung." Nun erlangt das neugotische Gebäude globalen Ruhm. Nach dem Sendestart hat sich das Interesse an Hotels in Hannover einem Internetreiseanbieter zufolge vervierfacht.

Romanzen in der Eliteschule - das Erfolgsrezept der Serie Maxton Hall Bild: Prime Video / Stephan Rabold

Die zweite Staffel von "Maxton Hall" wird seit Anfang Juni gedreht. Wer einen Blick auf die Dreharbeiten erhaschen will, hat aber - nicht nur wegen der Absperrungen und Sicherheitsleute ­– derzeit schlechte Karten: Denn das Schloss mit seinen 130 Zimmern ist seit Anfang des Jahres für Besuchende gesperrt - aus Sicherheitsgründen. Es besteht Einsturzgefahr durch Hausschwamm im Dach. Die Sanierung könnte bis 2023 dauern.

Dass Prime Video hier drehen darf, ist die große Ausnahme. Dafür wurden extra Gutachten erstellt und abgewogen, welche Bereiche wie für Dreharbeiten genutzt werden können, ohne die Darstellenden und die Crew in Gefahr zu bringen. Dafür zahlt Prime Video auch – laut Medienberichten reicht die Miete aber gerade, um die Neben- und Erhaltungskosten des Schlosses Marienburg zu decken. Wer das Märchenschloss sehen will, kann das zumindest aus der Ferne. Die Anlage thront auf einer Erhebung, für echte Fans bieten sich viele tolle Fotomotive.