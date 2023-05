Serbien unter Schock nach zwei Amokläufen

Liebe Leserin, lieber Leser,

zwei Amokläufe innerhalb weniger Tage erschüttern Serbien. Erst tötet ein 13-jähriger Junge in einer Belgrader Grundschule mehrere Mitschülerinnen und Mitschüler, sowie einen Betreuer. Und dann erschießt ein Mann aus einem Auto heraus mehrere Menschen. Was ist los in dem Land? Was sind die Motive der Täter, welches Umfeld führt zu derartigen Gewaltausbrüchen?



Unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen in Serbien berichten von vor Ort, sie suchen nach den Ursachen und analysieren die Erklärungsversuche und politischen Konsequenzen. In unserem Newsletter finden Sie Auszüge aus unserer aktuellen Berichterstattung zu dem Thema. Erste Momentaufnahmen aus einem Land unter Schock.



Einen zweiten Schwerpunkt in unserer Berichterstattung bilden die anstehenden Wahlen in der Türkei und in Griechenland. Unsere Korrespondenten in beiden Ländern geben uns Einblicke in die Wahlkämpfe. Bis zur Wahl in der Türkei ist es nur noch eine Woche - und alles dreht sich um die Frage, ob Erdogans Machtposition ernsthaft gefährdet ist. Die eine Woche später angesetzten Wahlen in Griechenland sind wohl bei weitem nicht so schicksalhaft für die Zukunft des Landes. Doch auch hier läuft der Wahlkampf langsam heiß. Wir berichten über die Stimmungslage, die laut unserer Korrespondentin von Frustration und Wut geprägt ist.



Der 3. Mai ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. In vielen Ländern unseres Berichtsgebiets zwischen Polen und Zypern stehen Journalistinnen und Journalisten unter wachsendem Druck, vor allem ihrer Auftraggeber und deren politischen und wirtschaftlichen Agenden. Unabhängige Berichterstattung wird immer schwieriger - eine ernsthafte Gefahr für die Pluralität und Demokratie in einem Umfeld, in dem zusätzlich gezielte Desinformation die Menschen verunsichert. Die Stärkung von unabhängigem Qualitätsjournalismus in unserem Zielgebiet für die friedliche und freiheitliche Entwicklung in Europa ist daher von zentralem Interesse.



Wir haben den Tag der Pressefreiheit zum Anlass genommen, einmal kritisch in die internen Machtstrukturen der Medien in Griechenland selbst zu schauen. Eine Studie legt die Dimension von sexuellen Übergriffen in Griechenland offen. Unsere Korrespondentin hat mit Betroffenen gesprochen.



In unserem Newsletter finden Sie weiterhin exklusive Beiträge und Interviews aus und über unser Berichtsgebiet. Wir berichten von einer aktuellen Diskussion in Tschechien über den Druck, dem Ordensschwestern während des Kommunismus ausgesetzt waren, und wir dokumentieren das Interview mit Ex-BND-Chef Schindler zur Zusammenarbeit der Geheimdienste in Zeiten des Krieges.



Wir hoffen, dass Ihnen unser vielfältiges Angebot gefällt, und wir freuen uns sehr über Feedback!



Adelheid Feilcke

Director of Programs for Europe | Programming