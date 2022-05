Serbien - Russlands enge Freunde

Diese Reportage zeigt wie der Ukraine-Krieg die Liebe der Serben zu Russland und Präsident Putin weiter verstärkt hat. Auf Demonstrationen wird "Serbien und Russland, Brüder für immer" und "Putin, Putin" skandiert. Bauarbeiter Sreten Mijovic bezeichnet die Ukrainer als Anti-Christen, das wichtigste im Leben sind für ihn Russland, Serbien und der serbische Fußballclub Roter Stern Belgrad. Familie Grbovic erinnert sich an die bangen Wochen, die sie damals während der NATO-Bombardements 1999 im Keller verbringen musste und einzig Russland zu Serbien stand. Serbien will zwar in die EU, fühlt sich Russland aber durch eine gemeinsame Kultur und die christlich-orthodoxe Kirche stark verbunden.