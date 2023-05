Liebe Leserin, lieber Leser,

am Sonntag findet in der Türkei die Stichwahl für das Amt des Staatspräsidenten statt. Viele sprechen von einer Schicksalwahl für das Land am Bosporus, die auch Auswirkungen auf die gesamte Region haben wird. Die Türkei ist ein Brücken- und Schlüsselland zwischen Russland und Europa, aber auch in Richtung der arabischen Welt Taktgeber und Brückenkopf. Deshalb blicken auch wir für unsere Zielgruppen in Mittel- und Südosteuropa in diesen Tagen auf das Land.



Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Türkei, aber auch unsere Expertinnen und Experten in der Heimatredaktion zeigen uns in Reportagen und Analysen, welches die Themen bei diesem entscheidenden und deutlich zugespitzten Urnengang sind, wer die beiden Kontrahenten sind und wofür sie stehen. Wird Erdogan wieder das Rennen machen und seinen Kurs Richtung Autoritarismus und Islamismus verschärfen? Würde sein Kontrahent einen liberaleren Kurs einschlagen? Über den Wahlgang am Sonntag, das Ergebnis und die Reaktionen werden wir Sie auf dw.com auf dem Laufenden halten.



Neben der Türkei haben wir auch die Entwicklung in Serbien im Blick. An diesem Wochenende werden erneut große Demonstrationen erwartet. Diesmal gehen nicht nur die Gegner des serbischen Staatspräsidenten Vucic auf die Straße. Aus dem ganzen Land, aber auch aus Kosovo und der Republika Srpska haben sich Unterstützer Vucics auf den Weg gemacht. "Serbien in Aufruhr", titelt unser Autoren-Duo im Vorfeld der Demos. Auch hier werden wir Sie über die weiteren aktuellen Entwicklungen informieren.



Unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs und der russischen Aggression ist neben dem Westlichen Balkan besonders auch die Republik Moldau im Fokus von Politik und Medien. Das Land gilt als am stärksten von russischer Einflussnahme bedroht. Vor diesem Hintergrund war die Großdemonstration für Europa und eine Westausrichtung des Landes von mehr als symbolischer Bedeutung. Unser Reporter war vor Ort.



In der kommenden Woche wird erstmals in der moldauischen Hauptstadt Chisinau ein Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft stattfinden - ein starkes Signal an das Land.



Größter und wichtigster Partner der Republik Moldau in der Region ist ohne Zweifel Rumänien. Und das Land ist auch für die EU und NATO längst aus der Schmuddelecke in die erste Reihe gerückt. Vielfache Gipfeltreffen und Staatsbesuche machen dies deutlich. Nun ist auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Rumänien gereist, um die Partnerschaft und Unterstützung Deutschlands herauszustreichen. Unser rumänisch-deutsches Autorenduo erläutert, warum das Land alle Aufmerksamkeit Berlins verdient.



Unter den Fluchtländern für Ukrainerinnen und Ukrainer ist neben der unmittelbaren Nachbarschaft auch Bulgarien. Doch die Geflüchteten sind in einem Land, das auch starke emotionale und historische Bindungen an Russland hat, nicht überall willkommen. Unser Autoren-Tandem hat mit Frauen gesprochen, die sich Anfeindungen ausgesetzt sehen und Bulgarien möglichst bald verlassen wollen.



Mit großer Freude haben wir die Nachricht bekommen, dass der bulgarische Autor Georgi Gospodinov, der auch für die DW als Kolumnist tätig ist, in diesem Jahr den Internationalen Booker-Literaturpreis erhalten hat. Aus diesem Anlass finden Sie in unserem Newsletter einen Beitrag über den Autor und sein preisgekröntes Buch "Zeitzuflucht".



Ich empfehle Ihnen auch die Videos aus unserem Newsletter: Wir stellen Ungarns erste alternative Schule vor sowie Alina Serban, eine Roma-Schauspielerin aus Rumänien, die es trotz schwieriger Startbedingungen auf die internationale Bühne geschafft hat.



Wir hoffen, dass Ihnen diese Auswahl aus Themen über Mittel- und Südosteuropa zusagt und freuen uns sehr über Feedback!



Adelheid Feilcke

Director of Programs for Europe | Programming