Separatisten in Ostukraine rufen Putin zum militärischen Beistand auf

Die Separatistenführer in der Ostukraine haben den russischen Staatschef Wladimir Putin um militärische Hilfe ersucht. Die Chefs der selbsternannten "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk hätten in Briefen um Beistand gebeten, um Angriffe von der ukrainischen Armee abzuwehren, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der Agentur Interfax in Moskau mit. Grundlage des Ersuchens seien die "Freundschaftsverträge", die Putin und die Separatisten in dieser Woche geschlossen hatten.

Die Staatsagentur Tass veröffentlichte die Schreiben. Laut Tass heißt es dort, es gebe nun eine militärische Aggression seitens der ukrainischen Streitkräfte, es werde Infrastruktur zerstört, darunter Schulen und Kindergärten. "Die Handlungen des Regimes in Kiew zeugen von der Weigerung, den Krieg im Donbass zu beenden", zitiert die Agentur weiter aus den Schreiben der Separatistenführer.

Das ukrainische Außenministerium in Kiew forderte daraufhin eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Man habe das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen nach Montag nun ein zweites Mal um eine Dringlichkeitssitzung gebeten, twitterte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba. Das Vorgehen der pro-russischen Separatisten bedeute eine weitere Eskalation der Lage.

Selenskyj ruft vergeblich bei Putin an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bemühte sich nach eigenen Angaben vergeblich um ein Telefonat mit Putin. "Ich habe heute die Initiative für ein Telefongespräch mit dem Präsidenten der Russischen Föderation ergriffen. Das Ergebnis: Schweigen", sagte Selenskyj in einer in der Nacht zum Donnerstag veröffentlichten Ansprache an die Nation. Nach seinen Worten hat Russland inzwischen etwa 200.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Russland könnte in Kürze einen großen Krieg in Europa beginnen.

Putin hatte ein militärisches Eingreifen in der Ostukraine in Aussicht gestellt, sollte er darum gebeten werden. Damit könnten sich erstmals russische und ukrainische Soldaten in dem seit acht Jahren dauernden Konflikt gegenüberstehen.

Am Montag hatte der Kremlchef die Separatistengebiete im Osten der Ukraine als unabhängig anerkannt. Anschließend ließ er sich vom Föderationsrat in Moskau vorsorglich eine Erlaubnis für den Einsatz von russischen Streitkräften "im Ausland" erteilen.

Der Westen wirft Putin mit seinem Vorgehen Völkerrechtsbruch vor. Die EU und die USA verhängten weitreichende Sanktionen gegen Russland. Es wird seit Wochen befürchtet, dass der Kreml unter einem Vorwand Soldaten in die Ukraine einmarschieren lassen könnte. Geheimdienste gehen davon aus, dass sich schon seit längerer Zeit russische Soldaten auch in den Separatisten-Gebieten Luhansk und Donezk in der Ostukraine positioniert haben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ordnete die Mobilmachung von Reservisten an

Angesichts der Zuspitzung der Lage wurde am Mittwoch in der Ukraine der landesweite Ausnahmezustand verhängt. Die Maßnahme gibt den Behörden unter anderem weitreichendere Überwachungs- und Kontrollbefugnisse an die Hand.

Stunden zuvor hatte das Militär die Mobilmachung von rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren angeordnet. Die Ukraine verfügt über rund 200.000 Soldaten, hinzu kommen die Reservisten. Das russische Militär ist mit rund einer Million aktiven Soldaten weitaus größer und wurde in den vergangenen Jahren modernisiert und aufgerüstet.

