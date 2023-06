Die aktuelle Hitzewelle betrifft jedoch nicht nur Indien, sondern weite Teile Asiens. Koreanische Wetterbehörden sprachen am Wochenende Warnungen für Seoul und die östliche Provinz Gyeonggi aus. Auch in Bangladesch und China wurden bereits Extremtemperaturen gemeldet. Wohl dem, der - wie dieser Junge in Seoul - unter solchen Bedingungen eine spritzige Abkühlung genießen kann.