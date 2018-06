Senegal scheitert an Nuancen

Abwehrriese Yerry Mina hat Kolumbien ins Achtelfinale der Fußball-WM in Russland geköpft - und Senegal aus dem Turnier. Der Verteidiger des FC Barcelona erzielte in der 74. Minute den erlösenden Treffer zum 1:0 (0:0), an der Seitenlinie jubelte der verletzt ausgewechselte Bayern-Star James. Die Löwen von Teranga landeten in der Gruppe H am Ende auf dem undankbaren dritten Platz hinter den punkt- und torgleichen Japanern. Die Fair-Play-Wertung gab den Ausschlag. Zum ersten Mal in der WM Geschichte. "Ich bin sehr glücklich. Ich habe das für die Mannschaft gemacht. Es war nicht leicht. Ich widme das Tor meiner Familie, meinen Freunden und der ganzen Nation", sagte Mina, der bereits gegen Polen getroffen hatte.



Im Achtelfinale treffen die Kolumbianer am Dienstag (16:00 Uhr MESZ) im Spartak-Stadion von Moskau auf England. Dort müssen sich die Südamerikaner deutlich steigern und auf die schnelle Heilung ihres Spielmachers James hoffen, um wie vor vier Jahren in Brasilien das Viertelfinale zu erreichen. Die Schlussphase gegen die verzweifelt anrennenden Senegalesen überstanden die Kolumbianer nur mit viel Glück.

Japan mit Ballgeschiebe weiter

Die japanische Elf freut sich: dank historischer Fair-Play-Entscheidung im Achtelfinale

Trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen die bereits ausgeschiedenen Polen steht Japan im WM-Achtelfinale. In Wolgograd unterlag die Auswahl Nippons durch den Gegentreffer von Jan Bednarek (59.). Bei Punkt- und Torgleichheit sprach am Ende die Fair-Play-Wertung für Japan im Vergleich zum Senegal. Die Japaner hatten im Turnierverlauf zwei gelbe Karten weniger kassiert. Im Wissen um den Rückstand Senegals im parallel laufenden Spiel stellten die Japanerzehn Minuten vor Schluss jegliche Bemühungen ein und spielten Standfußball, unbehelligt von den Polen, die ihrerseits mit dem anschließenden Sieg zufrieden waren. Erinnerungen an den "Nichtangriffspakt" von Gijon bei der WM 1982 zwischen Deutschland und Österreich wurden wach.

"Natürlich war diese Situation sehr komisch. Wir haben das Achtelfinale erreicht. Deswegen bin ich zufrieden. Wir müssen dann besser spielen gegen Belgien. Wir müssen alle zusammen hart arbeiten", sagte Japans Kapitän Makoto Hasebe.

