Cisse ist Weber in der senegalesischen Manufaktur für dekorative Künste in Thiès, einem führenden Hersteller von hochwertigen Kunstgegenständen auf dem afrikanischen Kontinent. Die Kreationen des Unternehmens schmücken die Wände von Organisationen auf der ganzen Welt, vom UN-Hauptquartier in New York über die Afrikanische Union in Addis Abeba bis hin zu den Palästen zahlreicher Staatschefs.