Wichtige Einkommensquelle

Tausende Menschen lebten davon, am Rande des Sees Salz anzuhäufen. Alles änderte sich im September 2022, als sintflutartige Regenfälle in den See gespült wurden und einen breiten Kanal in das Ufer rissen. Der Pegel stieg an und die wertvollen Salzberge versanken. 7.000 Tonnen Salz im Wert von 700.000 US-Dollar wurden vernichtet, wie der Verband der Salzgewinnungsbetriebe am Retba-See mitteilte.