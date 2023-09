Selenskyj vor dem Sicherheitsrat: "Die UN sind machtlos!"

Der ukrainische Präsident prangert die überholten Strukturen in der Weltorganisation an. So komme das Vetorecht im Sicherheitsrat zurzeit dem Aggressor Russland zugute, sagte Selenskyj im höchsten UN-Gremium.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates eine Machtlosigkeit der Vereinten Nationen beklagt. Diese reagierten auf Probleme mit "Rhetorik" anstatt mit "echten Lösungen", sagte Selenskyj in seiner Rede vor dem mächtigsten UN-Gremium. "Die Menschheit setzt ihre Hoffnungen nicht mehr auf die Weltorganisation, wenn es um die Verteidigung der souveränen Grenzen der Nationen geht."

Selenskyj kritisierte vor allem Russlands Vetorecht im Sicherheitsrat: "Das Vetorecht in der Hand des Aggressors hat die UN in die Sackgasse geführt." Der Präsident forderte eine modernere Architektur der Vereinten Nationen, um frühzeitig auf Angriffe auf die Souveränität anderer Staaten reagieren zu können. Es sei an der Zeit, dass sich die Nationen der Welt auf ein System einigten, das sich jeder für seine eigene Sicherheit wünschen würde, sagte Selenskyj in New York.

"Wer einen Krieg beginnen will, sollte sehen, was er verlieren wird"

Die russische Invasion in der Ukraine habe gezeigt, welchen Nutzen ein solcher Mechanismus haben könne und welche Auswirkungen mächtige Sanktionen gegen einen Aggressor hätten - und das bereits dann, wenn er eine Invasionsarmee aufbaue. "Wer einen Krieg beginnen will, sollte vor seinem fatalen Fehler sehen, was genau er verlieren wird, wenn der Krieg beginnen würde."

Wassili Nebensja, der Botschafter Russlands im Sicherheitsrat Bild: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja hatte zu Beginn der Ratssitzung versucht, die Rede von Selenskyj zu einem frühen Zeitpunkt zu verhindern. Russlands Außenminister Sergej Lawrow ist dem mit Spannung erwarteten Treffen zunächst bislang fern geblieben. Es wird aber erwartet, dass er die Rede für sein Land halten wird. Selenskyj hat den UN-Sicherheitsrat kurz nach seiner Rede zumindest vorerst wieder verlassen.

