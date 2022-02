Selenskyj gibt sich verhandlungsbereit - aber nicht in Belarus

Das Wichtigste im Überblick:

Ukraine will nicht in Belarus verhandeln

Heftige Kämpfe in der Nacht

Russische Banken dürfen SWIFT nicht nutzen

Deutschland liefert Waffen an die Ukraine

Der Luftraum für russische Flugzeuge wird enger

Festnahmen bei Kundgebungen in Russland

Die Ukraine hat von Russland angebotene Verhandlungen in Belarus abgelehnt. Belarus sei selbst an der russischen Invasion beteiligt, denn auch von dort aus habe Russland die Ukraine angegriffen, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Ukraine sei aber weiter offen für Verhandlungen an anderen Orten. Selenskyj hatte Verhandlungen in Belarus schon einmal abgelehnt.

Zugleich appellierte Selenskyj an die Solidarität der Menschen im Nachbarland Belarus. "Von Ihrem Gebiet aus schießen die Truppen der Russischen Föderation Raketen auf die Ukraine", sagte er in einer Videobotschaft. Er rief die Menschen in Belarus dazu auf, sich klar zu positionieren - auch mit Blick auf ein belarussisches Verfassungsreferendum, das an diesem Sonntag anstand: "Wir sind Ihre Nachbarn. Wir sind Ukrainer. Seien Sie Belarus - und nicht Russland!"

Heftige Kämpfe in der Nacht

Die ukrainischen Streitkräfte sind nach Medienberichten weiterhin vielerorts schweren Angriffen der russischen Armee "aus allen Richtungen" ausgesetzt. Russische und ukrainische Einheiten haben sich am frühen Morgen erbitterte Gefechte um den Flughafen Vasilkovo in einem Vorort der Hauptstadt Kiew geliefert. Nach Medienberichten versuchten die russischen Einheiten weiterhin, einen der größeren Flughäfen rund um Kiew unter ihre Kontrolle zu bringen. Diese Angaben ließen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Russische Truppen sind nach ukrainischen Angaben in die umkämpfte Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine vorgedrungen. Sie seien mit Militärfahrzeugen in die zweitgrößte Stadt des Landes gelangt, auch in das Stadtzentrum, sagt der Gouverneur der Region, Oleh Sinegubow. Ukrainische Streitkräfte versuchten, die russischen Soldaten zurückzudrängen. Zivilisten wurden aufgefordert, nicht nach draußen zu gehen. Agenturen berichten von Straßenkämpfen. In der Stadt leben etwa 1,5 Millionen Einwohner.

Zudem melden die russischen Streitkräfte die "vollständige Blockade" der südukrainischen Städte Cherson und Berdjansk.

Das Feuer nach dem Angriff auf ein Erdöllager nahe Kiew ist kilometerweit zu sehen

Bei einem der ersten russischen Angriffe in der Nacht war nach ukrainischer Darstellung ein Treibstoffdepot in dem Vorort südwestlich von Kiew von mehreren Raketen getroffen und in Brand gesetzt worden. Wegen der anhaltenden Kämpfe konnten Feuerwehren nicht zum Löschen vorrücken. Der Feuerschein war nach Berichten von Augenzeugen am nächtlichen Himmel über Kiew sichtbar. Bei Cherson im Süden sei russischen Einheiten nach erbitterten Kämpfen ein Vorstoß gelungen. Auch in der Region Luhansk tobten demnach schwere Kämpfe.

Auch diese Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Die Militärschläge gegen Ziele in der Ukraine werden auch zu einer Gefahr für die Umwelt: Bei Charkiw soll nach ukrainischen Behördenangaben eine Gaspipeline explodiert sein, bei Wassylkiw, 40 Kilometer südlich von Kiew, brenne ein Öllager, teilte die Bürgermeisterin mit, und in der Hauptstadt selbst ist, wie Medien berichten, im Verlauf neuer Kämpfe in der Nacht ein Lager mit radioaktiven Abfällen getroffen worden.

Proteste in Düsseldorf: SWIFT-Aus kommt

Russische Banken werden aus SWIFT-Zahlungssystem ausgeschlossen

Die USA, Frankreich, Kanada, Italien, Großbritannien, die EU-Kommission und Deutschland haben wegen des Angriffs auf die Ukraine weitere harte Finanz-Sanktionen gegen Russland beschlossen. So werden all die russischen Banken, die bereits von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert sind, vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen, teilte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit am späten Samstagabend mit. Soweit erforderlich, sollen weitere russische Banken dazukommen. Damit sollen diese Institute von den internationalen Finanzströmen abgeklemmt werden.

Video ansehen 00:40 Von der Leyen: "Barbarisches Vorgehen"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, man erlege Russland mit den neuen Sanktionen massive Kosten auf. Russland werde weiter vom internationalen Finanzsystem und westlichen Volkswirtschaften isoliert. Man arbeite weiter daran, die Möglichkeiten des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu beschränken, seine Kriegsmaschinerie zu finanzieren.

Putin werde auch daran gehindert, seine Kriegskassen zu nutzen. Zudem würden die finanziellen Möglichkeiten russischer Oligarchen beschnitten. Die Maßnahmen würden erodierende Auswirkungen auf die russische Wirtschaft haben. Putin habe einen Weg eingeschlagen, der auf die Zerstörung der Ukraine ziele. Tatsächlich aber zerstöre er auch die Zukunft seines eigenen Landes.

Doppelte deutsche Kehrtwende

Deutschland hatte sich bislang zurückhaltend gezeigt, russische Banken von SWIFT auszuschließen. Diese Maßnahme gilt als härtester wirtschaftlicher Boykott. Auch beim Thema Waffenlieferungen hatte die Bundesregierung am Samstag eine Kehrtwende vollzogen.

Nun will Deutschland 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" so schnell wie möglich in die Ukraine zu liefern. Außerdem wurde den NATO-Partnern Niederlande und Estland die Lieferung von Waffen an die Ukraine genehmigt, die aus deutscher Produktion oder DDR-Beständen stammen.

Bisher hatte Deutschland die von der Ukraine immer wieder geforderte Lieferung tödlicher Waffen mit der Begründung abgelehnt, Rüstungsgüter nicht in Krisengebiete auszuführen. Am Samstag erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz: "Der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende." Die gesamte Nachkriegsordnung sei bedroht. "In dieser Situation ist es unsere Pflicht", so Scholz, "die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von Wladimir Putin." Der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßte die deutsche Entscheidung. "Weiter so, Kanzler Olaf Scholz", schrieb er auf Twitter.



Der Kanzler hält zur Stunde im Bundestag eine Regierungserklärung zum Ukraine-Krieg ab.

Bundeskanzler Scholz: "Gesamte Nachkriegsordnung ist bedroht"

Ukrainischer Botschafter hält deutsche Waffenlieferungen nicht für ausreichend

Die deutschen Waffenlieferungen können nach Ansicht des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk, nur ein erster Schritt sein. "Die Ukrainer sind erleichtert, dass die Ampel-Regierung diesen geschichtsträchtigen Kurswechsel in letzter Minute wagte", sagte er der "Welt". Die Entscheidung bedeute "den endgültigen Abschied von deutschen Illusionen". Die Ukraine erwarte aber, dass "dies nur der erste Schritt Deutschlands ist, um den perfiden Krieg Putins abzuwehren".

Melnyk forderte weitere Waffen aus Deutschland und schärfere Sanktionen. So verlangte er "einen sofortigen Importstopp für alle russischen Rohstoffe, und zwar ohne Ausnahme, nicht nur für Gas, Erdöl, Kohle oder Metalle." So könne die Finanzierung des "wahnsinnigen Feldzugs trockengelegt werden".

Andrij Melnyk ist Botschafter der Ukraine in Deutschland

Sperrung des Luftraums

Auch in einem weiteren Punkt folgt Deutschland nun anderen europäischen Partnern: Die Bundesregierung bereitet die Sperrung des Luftraums für russische Flugzeuge vor. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) befürworte diesen Schritt, teilte eine Sprecherin des Ministeriums für Digitales und Verkehr am Samstagabend mit. Wissing habe die Anordnung getroffen, "alles hierfür vorzubereiten". Die Lufthansa und die niederländische Airline KLM werden zudem in den kommenden sieben Tagen den russischen Luftraum nicht mehr nutzen.

Russland will Angriffe ausdehnen

Weil die Ukraine am Samstag Friedensverhandlungen abgelehnt habe, so die Behauptung des Kreml, will Russland seine Angriffe auf das Nachbarland fortsetzen. Der "Vormarsch der wichtigsten russischen Streitkräfte" werde wieder aufgenommen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldet. Die ukrainische Führung dementierte. "Ihre Kommentare, dass wir Verhandlungen abgesagt hätten, sind lediglich Teil ihrer Taktik", sagte Präsidentenberater Mychajlo Podolak.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief seine Landsleute in Videobotschaften zur Abwehr russischer Angriffe auf. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers wurden 25.000 automatische Waffen sowie zehn Millionen Patronen an Einwohner Kiews ausgegeben.

"Sabotagegruppen in der Stadt"

Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sei "kompliziert und angespannt" schrieb Bürgermeister Vitali Klitschko im Nachrichtenkanal Telegram mit Blick auf einen drohenden Angriff russischer Truppen. "Der Feind ist nicht in die Stadt eingedrungen, aber in Kiew operieren Sabotagegruppen." Russland beschieße auch Wohnviertel in der Hauptstadt, so Klitschko.

Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben nicht. Die Regierung in Moskau dementiert vehement, ukrainische Zivilisten anzugreifen.

Ukrainische Soldaten beim Einsatz am Fliegerhorst Wassylkiw (bei Kiew): "Entschlossener Widerstand"

UNHCR rechnet mit Millionen Flüchtlingen

Die Zahl der Flüchtlinge nimmt immer weiter zu. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) teilte mit, dass inzwischen weit mehr als 150.000 Menschen aus der Ukraine in Nachbarländer geflüchtet sind. "Ich fürchte, dass noch viel, viel mehr unterwegs sein werden, wenn die Sicherheitslage es ihnen erlaubt, gefahrloser aus der Ukraine auszureisen", sagte die Leiterin der Kommunikationsabteilung des UN-Flüchtlingswerks, Joung-ah Ghedini-Williams, der Deutschen Welle. Auch wenn dies zu diesem Zeitpunkt schwer abzuschätzen sei, rechne sie mit bis zu vier Millionen Ukrainern, die in die Nachbarländer fliehen werden.

Deutschland will Flüchtlingen aus der Ukraine umfassende Hilfe zukommen lassen. "Der Bund wird jede mögliche Unterstützung leisten", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD) der "Bild am Sonntag". Deutschland wird bei der Versorgung der Flüchtlinge auch in Absprache mit den EU-Partner vorgehen. "Jetzt geht es darum, schnell, solidarisch und gemeinsam in Europa zu handeln", sagte Faeser.

Die Deutsche Bahn erleichtert Menschen aus der Ukraine die Flucht nach Deutschland. "Die Deutsche Bahn ermöglicht Geflüchteten mit ukrainischem Pass oder Personalausweis, kostenlos alle Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland bis Berlin zu nutzen", teilte der Konzern mit. Die Regelung gelte von sofort an.

Die europäischen Innenminister wollen an diesem Sonntag in Brüssel darüber beraten. Dabei geht es sowohl um die Versorgung der Menschen, die über die Grenze nach Polen und Ungarn kommen, als auch um eine mögliche Verteilung auf mehrere europäische Länder.

Weitere Festnahmen bei Friedensprotesten

Weltweit gehen Menschen gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine auf die Straße - auch in Russland selbst, wo es sehr gefährlich ist, gegen das Vorgehen des Kreml zu protestieren. Wie auf Fotos verschiedener Nachrichtenagenturen zu sehen ist, wurden am Samstagabend in der russischen Metropole Sankt Petersburg Demonstranten von Sicherheitskräften abgeführt.

Einsatz von Sicherheitskräften bei Anti-Kriegs-Demo in St. Petersburg: Offenbar russlandweit schon 3000 Festnahmen

Insgesamt sind in den vergangenen Tagen bei landesweiten Protesten gegen den Krieg in der Ukraine in Russland offenbar schon über 3000 Demonstranten festgenommen worden. Die Bürgerrechtsgruppe OWD-Info berichtete am Samstagabend von mindestens 3093 Festnahmen in den vergangenen drei Tagen. Allein am ersten Tag, unmittelbar nach dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine, seien knapp 2000 Menschen festgenommen worden.

Das Entsetzen über den Krieg des eigenen Landes gegen die Ukraine hat in Russland viele Menschen zu Protesten auf die Straße getrieben. Allerdings gehen die russischen Sicherheitskräfte überaus brutal gegen Demonstranten vor. Die russischen Behörden warnen eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen. Unter dem Vorwand der Sicherheit vor Ansteckung in der Corona-Pandemie werden Demonstrationen nicht erlaubt.

In Berlin werden am Sonntagmittag mehrere Tausend Menschen zu einer Kundgebung für Frieden in Europa erwartet. Aufgerufen hat dazu ein breites Bündnis aus Friedens-, Umwelt- und Hilfsorganisationen sowie Gewerkschaften und Kirchen. Als Redner werden unter anderen der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Frank Werneke, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Annette Kurschus, und Klimaaktivistin Luisa Neubauer erwartet.

as/rb/AR/haz (dpa, rtr, afp, epd, ap)