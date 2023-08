Seilbahnunglück in Pakistan: Alle gerettet!

Drama in schwindelerregender Höhe: In einer spektakulären Bergungsaktion ist es in Pakistan gelungen, die acht Insassen einer in hunderten Metern Höhe hängenden Seilbahngondel zu retten.

Sechs Schüler und zwei Erwachsene waren am Dienstagmorgen mit der Seilbahn über dem Allai Tal im Nordwesten Pakistans unterwegs, als um sieben Uhr die Gondel stehen blieb. Der Grund: Zwei Seile waren gerissen. Unter den Acht: 350 Meter Abgrund.

Stundenlang harren sie in der Höhe aus. Ihre Gondel hing nur noch an einem einzigen Stahlseil. Dass am Abend alle acht wieder sicheren Boden unter den Füßen haben, verdanken sie dem Einsatz von Helikoptern und auch einer besonders mutigen Aktion von Rettern.

Havarierte Gondel über dem Allai Tal: "Wir haben nicht einmal Trinkwasser" Bild: UGC/AP/picture alliance

Zunächst ließ ein Militärhubschrauber einen Soldaten an einem Gurt herab, um die in der der Gondel Gefangenen mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten zu versorgen. Ein 20-jähriger Insasse schilderte dem pakistanischen Sender Geo TV aus der Gondel heraus die dramatischen Stunden. "Wir haben nicht einmal Trinkwasser", klagte der junge Mann. Ein 16-Jähriger mit Herzproblemen sei zusammengebrochen und ohnmächtig. Der Jugendliche sei morgens auf dem Weg in eine Klinik gewesen. Im Tal verfolgten Anwohner und Angehörige gebannt und voller Angst das dramatische Geschehen in der Luft.

Hubschraubereinsatz an der Seilbahn: "Heikler Vorgang" Bild: AFP/Getty Images

In einem riskanten Einsatz per Hubschrauber konnten zwei Schüler aus der Gondel geholt werden. Ein Video der ersten Rettung zeigt einen Teenager, der am unteren Ende eines schwingenden Seils unter einem Hubschrauber hing und hochgezogen wurde.

Tanveer Ur Rehman, ein Verantwortlicher der örtlichen Behörden, schilderte, wie gefährlich der Einsatz war: "Dies ist ein heikler Vorgang, der äußerste Genauigkeit erfordert", sagte er über den Rettungseinsatz. Keinesfalls hätten sich die Hubschrauber der Seilbahn zu sehr nähern dürfen, da der Luftstrom der Rotorblätter das Seil der Gondel womöglich zerrissen hätte.

Insasse nach Rettung mit Seilrutsche: Mutige Anwohner als Retter Bild: RESCUE 1122/REUTERS

Als das schwindende Tageslicht weitere Flüge verhinderte, wurde der Einsatz zunächst unterbrochen. Mutige Anwohner setzen die Rettungsaktion jedoch nach enger Absprache mit Militärexperten fort. Sie hangelten sich an dem verbliebenen Seilbahndraht zur Gondel und befreiten zuerst drei weitere Kinder und dann die restlichen Insassen per Seilrutsche, wie Internet-Videos zeigen. "Die beiden Erwachsenen waren die letzten, die gerettet wurden", sagte Bilal Faizi von den pakistanischen Rettungskräften am Dienstagabend.

In den bergigen Regionen Pakistans sind Seilbahnen oft die einzige Möglichkeit, um entlegene Dörfer zu erreichen. Beim Absturz einer Gondel 2017 in der Nähe der Hauptstadt Islamabad kamen zehn Menschen ums Leben.

