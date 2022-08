DW Nachrichten

Sechs Monate leben umgeben von Angriffen und Zerstörung

Bereits kurz nach Kriegsbeginn schlugen russische Bomben auch in der ukrainischen Hauptstadt ein. Am 26. Februar trafen sie das erste Wohngebäude. Eine Seite wurde schwer beschädigt. Olga Tschumakowa lebt in dem Haus – nach wie vor.