Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat sich nach 392 Tagen ohne Sieg zurückgemeldet und den Großen Preis von Singapur gewonnen. Der vierfache Weltmeister setzte sich auf dem Marina Bay Circuit von Singapur, einer engen Strecke, die Ferrari eingentlich nicht liegt, vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc durch. Es war der erste Ferrari-Doppelsieg seit Juli 2017 und der erste Erfolg für Vettel in der Saison 2019. Dritter wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen, Weltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) musste sich mit Rang vier begnügen.

Vettel profitierte davon, dass er als erster Fahrer aus der Spitzengruppe zum Reifenwechsel in die Box kam. So landete er knapp vor Leclerc, als der einige Runden später seine Reifen wechselte. Spannend wurde es dadurch, dass das Safety Car insgesamt dreimal auf die Strecke musste und das Feld wieder eng zusammen fuhr. Vettel setzte sich beim fliegenden Neustart aber jeweils durch und fuhr das Rennen souverän zu Ende.

Der Deutsche ist mit nun fünf Singapur-Siegen alleiniger Rekordhalter beim Stadtrennen, das seit 2008 gefahren wird. Insgesamt war es der 53. Erfolg in Vettels Formel-1-Karriere. Zuletzt hatte er im August 2018 im belgischen Spa gewonnen und blieb anschließend 23 Rennen lang ohne Sieg. Trotz nun drei Ferrari-Siegen in Serie führt Hamilton (296 Punkte) im WM-Klassement weiterhin souverän vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (231). Vettel (194) bleibt Fünfter knapp hinter Leclerc (200) und Verstappen (200).

Rennen verpasst? Dann können Sie hier nochmal alles Wichtige in unserem Liveticker nachlesen.

🏁 ZIEL 🏁 Sebastian Vettel gewinnt den Großen Preis von Singapur und setzt ein deutliches Zeichen dafür, dass mit ihm noch zu rechnen ist.

Runde 61 von 61: Eine Runde noch bis zum ersten Sieg nach 392 Tagen Durststrecke für Sebastian Vettel.

Runde 60 von 61: 🕓 Jetzt ist Magnussen der Schnellste.

Runde 59 von 61: 🕓 Die Freude des Russen währt nur kurz. Bottas nimmt ihm die schnellste Runde ab.

Runde 58 von 61: 🕓 Kvyat verbessert die Zeit von Vettel und hätte momentan den Extrapunkt.

Runde 58 von 61: Alles läuft auf einen Erfolg von Sebastian Vettel heraus. Der Deutsche hat jetzt bereits rund zwei Sekunden Vorsprung auf Leclerc. Vettel verbessert seine Rundenzeit sogar nochmal.

Runde 56 von 61: 🕓 Vettel hat sich die schnellste Rennrunde zurückgeholt.

Runde 56 von 61: Die beiden Ferrari haben sich ein wenig von Verstappen abgesetzt. Hamilton gibt jetzt nochmal alles und versucht, den Niederländer zu bedrängen. Das Siegerauto wird aber höchstwahrscheinlich ein Ferrari sein.

Runde 54 von 61: Vettel hat wieder eine Sekunde und ein paar Tausendstel zwischen sich und den Monegassen gelegt.

Runde 52 von 61: Das ging schnell! Das Safety Car macht Platz, Vettel überrascht Leclerc beim Neustart und legt einige Meter zwischen sich und seinen Verfolger.

Runde 50 von 61: 💥 Kvyat will innen an Räikkönen vorbei, ist aber viel zu schnell und kriegt die Kurve nicht. Das Ergebnis: Räikkönens linker Vorderreifen hängt schief am Wagen, das Rennen für den Finnen beendet - und die nächste Safety-Car-Phase geht los.

Runde 49 von 61: Vettel ist eine Sekunde vor Leclerc. Hamilton hat wieder über eine Sekunde auf Verstappen verloren.

Runde 48 von 61: Das Safety Car ist wieder von der Strecke. Erneut setzt sich Vettel beim fliegenden Start durch und bleibt vorne - auch wenn Leclerc diesmal näher dran ist als beim ersten Mal.

Runde 43 von 61: Er schafft es nicht. Wieder muss das Safety Car raus.

Runde 43 von 61: 💥 Sergio Perez hat ein Problem und rollt nur noch langsam dahin. Schafft er es noch in die Box? Oder gibt es wieder Safety Car?

Runde 42 von 61: Stroll hat sich den linken Vorderreifen aufgeschlitzt und muss an die Box. Vorne haben sich die Ferrari und Verstappen ein wenig von Hamilton abgesetzt.

Runde 41 von 61: Das Safety Car kommt rein, Vettel gewinnt den fliegenden Start.

Runde 40 von 61: Der Williams ist von der Strecke, die Überrundeten dürfen überholen.

Runde 36 von 61: SAFETY CAR! Das ist schlecht für Sebastian Vettel, weil sein schöner Vorsprung auf den Teamkollegen damit erstmal dahin ist.

Runde 36 von 61: 💥 Russell steht im Mittelsektor mit kaputtem Williams an der Mauer. Grosjean ist im hinten rein gerauscht, seinen linken Hinterreifen antitscht und Russell in die Wand drückt. Momentan noch gelbe Flaggen.

Runde 35 von 61: 🕓 Leclerc fährt die schnellste Rennrunde.

Runde 34 von 61: Nachdem Albon Giovinazzi kassiert hat, sind die ersten Sechs von vor den Boxenstopps wieder vorne - allerdings in etwas anderer Reihenfolge als eben.

Runde 33 von 61: Hamilton kämpft sich durch den Verkehr und ist jetzt auf Platz fünf. Der Vorsprung von Vettel auf Leclerc beträgt über sechs Sekunden. Weil Leclerc die Reifen fürs Finale schont?

Runde 31 von 61: Vettel überholt Giovinazzi und ist Erster.

Runde 29 von 61: Vettel drängt sich an Gasly vorbei, der letztlich nachgibt und Platz macht. Vettel jetzt Zweiter.

Runde 27 von 61: Hamilton ist in der Box. Der Brite bekommt auch weiße Reifen. Hamilton geht als Achter vor Bottas wieder ins Rennen. Bottas war vorher angewiesen worden, langsam genug zu fahren, um hinter Hamilton zu bleiben.

Runde 25 von 61: 🕓 Bottas schafft die schnellste Runde. Hamilton macht immer noch keine Anstalten reinzukommen.

Runde 23 von 61: Bottas wechselt die Reifen und reiht sich weit hinten als Neunter wieder ein. Der Rückstand von Vettel auf den Spitzenreiter Hamilton beträgt jetzt etwa 25 Sekunden.

Runde 22 von 61: 🕓 Sebastian Vettel fährt die schnellste Runde.

Runde 21 von 61: Jetzt ist auch Leclerc drin und wechselt auf weiße Reifen. Er kommt knapp hinter Vettel wieder auf die Strecke.

Runde 20 von 61: Vettel und Verstappen kommen rein und holen sich weiße Reifen.

Runde 17 von 61: Jetzt ist Leclerc etwa zwei Sekunden vor Hamilton, der über Funk meldet, dass seine Reifen nachlassen.

Runde 15 von 61: Macht Hamilton jetzt ein wenig ernst? Der Weltmeister fährt kurzzeitig fast direkt im Heck von Leclerc. Will er noch vor dem Boxenstopp vorbei? Oder nur Leclerc unter Druck setzen, früher zu wechseln? Nach kurzem Zeigen lässt er sich aber wieder auf eine Sekunde zurückfallen.

Runde 13 von 61: Der am Anfang weit zurückgefallene Hülkenberg hat sich wieder rangekämpft und ist 16. Sollten vor ihm alle an die Box gehen, wäre er unter Umständen sogar wieder Neunter. Für ihn war das maue Tempo also durchaus positiv.

Runde 10 von 61: So richtig ist das Rennen noch nicht losgegangen. Die Fahrer schonen ihre Reifen, 13 Sekunden langsamer als beim Qualifying geht es derzeit um die Runde.

Runde 8 von 61: Wie auf der Perlenkette aufgereiht rast die Spitze hintereinander her. Bislang kann sich kein Fahrer absetzen. Auch einen Überholversuch gab es noch nicht.

Runde 5 von 61: Hamilton ist rangekommen und befindet sich jetzt im DRS-Fenster von Leclerc. Vettel ist 1,6 Sekunden hinter dem Briten und Verstappen kratzt an der Sekunde hinter Vettel.

Runde 3 von 61: DRS ist freigegeben, allerdings ist Leclerc schon mehr als eine Sekunde vor Hamilton.

Runde 2 von 61: Hülkenberg ist kurz in der Box und wechselt einen platten Reifen. Russell und Sainz müssen ebenfalls stoppen, um Teile zu tauschen.

Runde 1 von 61: Leclerc gewinnt den Start vor Hamilton und Vettel. Leclerc kommt direkt ein paar Meter weg.

🚥 START 🚥

14:11 Uhr: Die Autos befinden sich auf der Einführungsrunde. Die ersten neun Fahrer starten auf roten Reifen.

14:10 Uhr: Ein paar Fakten zur Strecke: Der Marina Bay Circuit ist 5,065 Kilometer lang. Gefahren wird unter Flutlicht. Seit diesem Jahr gibt es statt zwei ganze drei DRS-Zonen, dennoch aber nicht allzu viele Möglichkeiten zum Überholen. Der Weg bis zur ersten Kurve ist nach dem Start nur 160 Meter lang. Der Asphalt ist nicht der beste, immer werden die Boliden über die eine oder andere tiefe Bodenwelle holpern. Mal sehen, wer am besten damit zurechtkommt.

14:06 Uhr: Die Strecke in Singapur ist eng und winkelig, eine Art Monte Carlo 2.0. Besonders die engen Kurven müssen sitzen, sonst wird es eng. Sebastian Vettel hat das gestern schon zu spüren bekommen, als er in der entscheidenden Quali-Runde mit dem linken Hinterrad kurz die Betonmauer streifte und möglicherweise ein paar Hundertstelsekunden liegen ließ. Beim Rennen wird es verkehrsbedingt noch enger - sehr wahrscheinlich daher, dass das Safety-Car heute auf der Strecke sein wird.

14:02 Uhr: Charles Leclerc ist einmal mehr der Mann der Stunde: dritte Pole in Folge, die große Chance auf den dritten Sieg in Serie nach den Erfolgen Spa und Monza. Sebastian Vettel war beim Qualifying am Samstag nicht schlecht, aber letztlich doch nicht schnell genug. So konnte sich Lewis Hamilton noch zwischen die Ferrari auf Startplatz zwei schieben.

14:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker vom Großen Preis von Singapur!