Schwimmerin Sarah Köhler gewinnt Bronze

"Ich habe die Chance einfach genutzt", sagte Sarah Köhler im ZDF, nachdem sie wieder zu Atem gekommen war und sich nach ersten Freudentränen wieder gefasst hatte. Die 27-Jährige gewann über 1500 Meter Freistil die erste Olympia-Medaille für Deutschland im Beckenschwimmen seit 2008. Zuletzt hatte Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen in Peking auf dem Podest gestanden, danach hatte es bei den Spielen in London und Rio de Janeiro Nullnummern gegeben. "Ich bin stolz wie eine ältere Schwester auf ihre jüngere", ließ Britta Steffen aus Deutschland wissen. "Sie hat das fantastisch gemeistert."

Neuer deutscher Rekord

Köhler schlug nach 15:42,91 Minuten als Dritte an und holte sich Bronze. Gold gewann die US-Amerikanerin Katie Ledecky (15:37,34), die damit den insgesamt sechsten Olympiasieg ihrer Karriere feierte. Silber ging an Ledeckys Landsfrau Erica Sullivan. "Ab 900 Metern tat es wirklich richtig weh. Dann ist es - wie für alle anderen auch - an einem gewissen Punkt ein Kampf gegen den inneren Schweinehund", sagte Köhler. "Aber ich wollte in diesem Finale unbedingt die Medaille. Ich habe einfach versucht, den Schmerz zu ignorieren." Köhler verbesserte ihren eigenen deutschen Rekord um fast sechs Sekunden.

Doppelvierer der Frauen verpasst Medaille

Im Rudern blieb der deutsche Doppelvierer der Frauen erstmals bei Olympischen Spielen ohne Medaille. Das Team um Schlagfrau Frieda Hämmerling verfehlte im Finale auf dem Sea Forest Waterway in Tokio das erklärte Ziel und musste sich nach einem dramatischen Endspurt mit Platz fünf begnügen. Gold holte der Doppelvierer aus China vor Polen und Australien.

Lange Gesichter bei den Ruderinnen des deutschen Doppelvierers

"Ich kann es nicht in Worte fassen", sagte Hämmerling. "Ich muss das hier erstmal alles verdauen und Abstand gewinnen. Wir müssen uns damit abfinden, das wird noch ein bisschen dauern." Bis 250 Meter vor dem Ziel lag das deutsche Team noch auf Silber-Kurs. "Dann haben wir uns einen Krebs gefangen", erklärte Carlotta Nwajide. Dabei handelt es sich um den Albtraum jedes Rudernden: Taucht das Ruderblatt im falschen Winkel ins Wasser, wird es tief abgelenkt. Das Ruder bleibt hängen, das Boot bremst.

Zweites Edelmetall für Niederländerin van Vleuten

Auch für Radfahrerin Lisa Brennauer hat sich der Traum von einer Olympia-Medaille in Tokio nicht erfüllt. Die frühere Zeitfahr-Weltmeisterin wurde in ihrer Spezial-Disziplin - wie schon zuvor im Straßenrennen - Sechste. Olympiasiegerin wurde die Niederländerin Annemiek van Vleuten, die bereits auf der Straße Silber gewonnen hatte.

Deutschlands Basketballer feierten den ersten Sieg im Olympia-Turnier gefeiert und wahrten damit die Chance aufs Weiterkommen. Nach der Auftaktniederlage gegen Italien gewann das Team von Bundestrainer Henrik Rödl gegen Nigeria mit 99:92 (50:50) und darf weiter auf das Viertelfinale hoffen. Bester deutscher Werfer war Johannes Voigtmann mit 19 Punkten.