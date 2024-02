Schwimmerin Angelina Köhler ist Weltmeisterin

Den größten Erfolg ihrer bisherigen Karriere nutzte Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler auch für eine Liebeserklärung an ihre Heimat. "Dass auch im Sprintbereich endlich mal wieder in Deutschland jemand eine Medaille holt, bedeutet mir viel - vor allem für Berlin. Berlin ist meine Heimat. Ich liebe Berlin über alles", sagte die 23-Jährige nach ihrem WM-Gold über 100 Meter Schmetterling.

"Dass ich wieder Gold für Berlin holen kann, Gold für Deutschland, bedeutet ganz viel für mich. Das ist ein Traum, seitdem ich Kind bin."

Olympia-Ticket gelöst

Köhler hatte am Montagabend in Doha, der Hauptstadt Katars, als erste deutsche Beckenschwimmerin seit Britta Steffen 2009 eine Goldmedaille bei einer WM gewonnen. Bereits am Tag vor ihrem großen Triumph hatte Köhler ihre Ausnahmeform angedeutet. Sowohl im Vorlauf als auch im Halbfinale hatte sie den deutschen Rekord verbessert und war schneller als sämtliche Konkurrentinnen gewesen.

Bei der WM 2023 in Fukuoka in Japan hatte Köhler noch den fünften Platz belegt. Die vier Schwimmerinnen, die damals vor ihr lagen, waren in Katar allesamt nicht dabei. Der Saisonhöhepunkt sind die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August). Für eine bessere Vorbereitung verzichten einige Stars - nicht nur auf Köhlers Strecke - auf eine Teilnahme an der WM, die erstmals im selben Jahr wie die Sommerspiele stattfindet.

Köhler hat ihr Olympia-Ticket mit dem WM-Erfolg in Katar sicher. "So weit denke ich noch gar nicht - immer Step für Step denken", sagte die frisch gebackene Weltmeisterin. Bei der WM startet sie auch noch über 50 Meter Schmetterling.

sn/asz (dpa, sid)