Schwimmende Städte – Klimawandel erfordert neue Ideen

Doch das Konzept hat Tücken.

Der Architekt Koen Olthuis entwirft für die Malediven eine schwimmende Stadt, umweltschonend gekühlt mit Wasser.

In den Niederlanden wohnen Sacha und Jan in Steigereiland, einer schwimmenden Siedlung. Nicht nur technisch eine Herausforderung: Wird eine Wohnung zu schwer, hebt sich die Nachbarwohnung. Man ist aufeinander angewiesen. Eher ein Vorteil, finden Sacha und Jan. Alle Bewohner der Wassersiedlung lieben die Nähe zum Wasser, mitten in Amsterdam.

Ein Projekt der Universität Kiel geht sogar noch weiter. Die Bioökologin Martina Mühl erforscht Fisch- und Muschelzucht direkt vor der Haustüre. So können sich die Bewohner auch auf dem Wasser lokal mit Nahrung versorgen.

Hamburg und Bremen setzen seit Jahrzehnten auf immer höhere Deiche. Doch angesichts der Folgen des Klimawandels reicht das nicht mehr. Der Film zeigt Alternativen zu Deichbau und den Stand der Diskussion um ein Leben mit steigenden Fluten.

