Schwimmende Felder in Bangladesch

Kürbisse hängen von der Decke

Die länglichen Kürbisse bringt Mohammad Selim mit einem Seil vor dem Wasser in Sicherheit. Mostafa, ebenfalls Landwirt, berichtet der Agentur Reuters: "Mein Vater und meine Vorväter haben das schon so gemacht. Aber die Arbeit ist nicht so einfach. Also habe ich zunächst versucht, als Obstverkäufer zu arbeiten, aber ich habe mich verschuldet." Mit den Flößen hatte er Erfolg.