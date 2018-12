Schwimm-Star Missy Franklin: Karriereende mit 23

Viermal Olympisches Gold 2012 in London, vier Jahre später noch eine Goldmedaille bei Olympia in Rio, dazu elf Weltmeistertitel aus den Jahren 2011, 2013 und 2015 - die Siege und Erfolge, die US-Schwimmerin Melissa "Missy" Franklin in ihrer Laufbahn angehäuft hat, reichen aus, um eine viel längere Karriere zu füllen, als die ihre. Missy Franklin ist erst 23 Jahre alt, dennoch hat sie nun ihren Rücktritt vom Leistungssport erklärt.

Franklin sprach am Mittwoch bei Instagram vom "vielleicht schwersten Brief, den ich jemals schreiben musste". Damit meinte sie das Schreiben, das der US-Sender ESPN veröffentlichte. Schwimmen sei ihre erste wahre Liebe gewesen, heißt es im Text. "Im Wasser zu sein, hat mir das Gefühl von Freiheit, Verspieltheit und Freude gegeben. Dort konnte ich voll und ganz ich selbst sein."

Größte Leistung: Rio überleben

Missy Franklin: mit 17 Jahren Olympiasiegerin

Franklin, die schon im Alter von 13 Jahren an den Ausscheidungsrennen zu Olympia 2008 teilnahm, trat mit 16 endgültig ins Rampenlicht, wurde in den vergangenen zwei Jahren aber von schmerzhaften und permanenten Schulterbeschwerden geplagt. Schon bei den Olympischen Spielen in Rio hielt sie trotz Schmerzen durch und brachte die US-Staffel ins Finale. Im Endlauf war sie dann nicht am Start. "Rückblickend war es die größte Leistung meiner Karriere, diese acht Tage in Rio zu überleben", schreibt sie nun. Im Jahr nach Olympia musste sie sich Operationen an beiden Schultern unterziehen. Schmerzfreier Schwimmsport war danach dennoch nicht mehr möglich. Sie habe lange gebraucht, um das Wort Rücktritt zu sagen, nun aber sei sie bereit.

Franklin kündigte darin an, sie wolle dem Schwimmsport in anderer Form erhalten bleiben. Außerdem habe sie auch außerhalb des Schwimmbeckens Ziele im Leben: "Ich bin bereit, nicht mehr jeden Tag Schmerzen zu haben", erklärte Franklin, die seit drei Monaten mit ihrem langjährigen Freund und Ex-Schwimmer Hayes Johnson verlobt ist, "ich bin bereit, eine Ehefrau und eines Tages Mutter zu werden."