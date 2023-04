Schwieriges deutsch-polnisches Verhältnis

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Erinnerung an den Aufstand im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren bildete in dieser Woche einen Schwerpunkt in unserer Berichterstattung. Der deutsche Präsident Steinmeier versuchte, seinen historischen Auftritt beim Gedenken in Warschau für eine Charmeoffensive zu nutzen, um für die angespannten Beziehungen zwischen Polen und Deutschland eine Verbesserung zu erreichen. Ob dieses Bemühen angesichts des antideutschen Diskurses im Wahlkampf der PiS-Regierung auf fruchtbaren Boden fällt, bezweifelt unser Warschau-Korrespondent in seiner Analyse.



Die Belastungen der deutsch-polnischen Beziehungen sind vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs eine Belastung für die gesamte EU und ein Symptom für die innere Zerrissenheit der Gemeinschaft. Dies wurde in diesen Tagen beim Streit um die Getreidetransporte aus der Ukraine wieder deutlich.



Die Anrainerstaaten der Ukraine haben mit zeitweiligen Blockaden kurzerhand die EU-Absprachen ignoriert und ihre nationalen Interessen nach vorn gestellt. Nun dürfen die Transporte im Transit Richtung Westen wieder rollen, und Ausgleichszahlungen aus Brüssel gibt es für die betroffenen Bauern auch. Zu diesem weiterhin dynamischen Thema finden Sie mehrere aktuelle Berichte in unserem Newsletter.



Es bleibt die Frage, wie belastbar die europäische Solidarität ist, wenn sogar im Angesicht des Krieges die nationalen Partikularinteressen immer wieder die Einheit untergraben.



Das am stärksten gefährdete Nachbarland der Ukraine ist zweifellos die Republik Moldau. Die proeuropäische Regierung strebt in Richtung EU und NATO, doch es gibt auch prorussische Kräfte innerhalb des Landes und externe Versuche der Destabilisierung.



Mit welchen Mitteln die Bevölkerung verunsichert wird, hat auch die DW in dieser Woche erfahren: Mitten in einem Artikel unseres Korrespondenten erschien eine prorussische Werbeanzeige, sichtbar nur in der Republik Moldau, die dort zu einer antiwestlichen Demonstration aufrief. Über diese Tricks und andere russische Aktivitäten in der Republik Moldau finden Sie einen Hintergrund in diesem Newsletter.



Zuletzt empfehle ich Ihnen ein Video aus Kosovo. Dort wurde ein Journalist zusammengeschlagen, nachdem er einen ironischen Kommentar über einen Imam veröffentlicht hatte, der zum Renteneintritt von Gläubigen seines Sprengels einen Mercedes geschenkt bekommen hatte. Gefährdet die mögliche Tabuisierung religiöser Themen die Meinungsfreiheit in Kosovo? Kritische Journalisten wollen sich jedenfalls nicht einschüchtern lassen.



Wir hoffen, mit den Themen unseres Newsletters zu den Entwicklungen in Mittel- und Südosteuropa in dieser Woche Ihr Interesse zu finden. Wir freuen uns über Feedback!

​

Adelheid Feilcke

Director of Programs for Europe | Programming