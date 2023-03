DW Nachrichten

Schwerstes Zugunglück in Griechenlands Geschichte

Athen-Thessaloniki ist die am meisten genutzte Zugstrecke in Griechenland. Dort kam es am Dienstag zum schwersten Zugunglück in der Geschichte des Landes: Ein Personenzug mit mehr als 350 Menschen an Bord und ein Güterzug prallten frontal aufeinander. Mindestens 36 Menschen starben.