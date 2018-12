Schweres Los für DFB-Frauen

Der Weg zum dritten Stern wird für die deutschen Fußballerinnen alles andere als einfach. Nach der Auslosung im Pariser Kulturzentrum "La Seine Musicale" krempelte Neu-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg deshalb direkt die Ärmel hoch. "Es ist eine anspruchsvolle Gruppe", befand die 50-Jährige und warnte vor dem "sicherlich herausfordernden Spiel" gegen Spanien, dem zweiten Gruppengegner. Gegen die Ibererinnen, die im Nachwuchsbereich Titel um Titel gewinnen, musste sich die deutsche Auswahl unlängst im letzten Spiel unter Interimstrainer Horst Hrubesch mit einem 0:0 begnügen.

Außerdem bekam der zweimalige Weltmeister von der im März als Bundestrainerin entlassenen Steffi Jones mit China einen der schwierigsten Gegner aus Topf drei zugelost. "Sie sind immer sehr schwer einzuschätzen, weil man nie viel von ihnen weiß", sagte Voss-Tecklenburg. Auch Debütant Südafrika ist nicht zu unterschätzen. "Sie haben einem guten Trainer, den ich gut kenne, mit europäischem Stil." Aber: Dass Deutschland die Vorrunde nicht übersteht, erscheint dank des Modus beinahe ausgeschlossen. Bei dem Turnier mit 24 Teams erreichen schließlich neben den Gruppenersten und -zweiten auch die vier besten Dritten das Achtelfinale.

Herausfordernde Organisation

Dass Weltmeister-Coach Didier Deschamps Deutschland in die Gruppe B loste, macht den Turnierverlauf aber zusätzlich herausfordernd. Denn der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) stehen gleich zu Beginn Reisestrapazen bevor. Zum Auftakt gegen China wird am 8. Juni im nordwestlichen Rennes gespielt, vier Tage später geht es im nordöstlichen Valenciennes gegen Mitfavorit Spanien und zum Abschluss am 17. Juni im südlichen Montpellier gegen Südafrika.

Daher geht es nun organisatorisch ans Eingemachte, gerade beim Thema Unterkunft. Zeitnah soll darüber entschieden werden, ob das DFB-Team wie erstmals bei der EM 2017 in den Niederlanden ein Basecamp bezieht, oder in den Spielorten nächtigt.

Angstgegner USA schon im Viertelfinale?

Auch das Tableau macht die Aufgabe im Nachbarland nicht simpler. Gewinnt die DFB-Auswahl ihre Gruppe, droht schon im Viertelfinale das Duell mit Titelverteidiger USA als Topfavorit auf den Sieger in Gruppe F. Gegen den Erzrivalen und dreimaligen Weltmeister waren die Deutschen vor vier Jahren in Kanada im Halbfinale (0:2) ausgeschieden.

Seit Ende November die neue Chefin der DFB-Frauen: Martina Voss-Tecklenburg

Viel Zeit bleibt der neuen Chefin nicht mehr zur Vorbereitung. "Wir werden jeden Tag und jede Sekunde nutzen", versprach Martina Voss-Tecklenburg, die ihre Schützlinge zum Kennenlernen Mitte Januar bei einem Trainingslager im spanischen Marbella zusammenbringt. Im März wird bei einem Lehrgang mit Länderspielen im Gastgeberland schon einmal WM-Luft geschnuppert, einen Monat später steht ein Testspiel in Schweden an.

mrl/sw (sid, dpa)