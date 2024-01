Schwerer Schlag gegen iranische Revolutionsgarden

Erst im Dezember wurde ein iranischer General bei einer mutmaßlich israelischen Attacke in Syrien getötet. Nun starben bei einem Angriff in der Hauptstadt Damaskus hochrangige Vertreter von Teherans Elitetruppe.

In der syrischen Hauptstadt Damaskus sind bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff hochrangige Vertreter der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Die iranische Nachrichtenagentur Mehr meldete mit Verweis auf informierte Kreise, der Geheimdienstchef der Revolutionsgarden in Syrien, dessen Stellvertreter und weitere Mitglieder seien ums Leben gekommen. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte gab es insgesamt sechs Tote. In Meldungen der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim ist sogar von acht Todesopfern die Rede.

Tod in der Hochsicherheitszone

Der Angriff zielte nach Angaben der Beobachtungsstelle auf ein vierstöckiges Gebäude im Viertel Masseh ab, wo sich unter anderem UN-Gebäude, Botschaften und Restaurants befinden. In dem Viertel - als Hochsicherheitszone bekannt - halten sich auch regelmäßig Vertreter der iranischen Revolutionsgarden und pro-iranischer Palästinenserorganisationen auf. Israel habe "mit Sicherheit auf hochrangige Mitglieder" dieser Gruppen abgezielt, sagte der Direktor der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. Die Organisation mit Sitz in Großbritannien bezieht ihre Informationen aus einem Netzwerk von Quellen in Syrien. Die Angaben lassen sich jedoch kaum unabhängig überprüfen.

Rettungskräfte suchen in dem getroffenen Gebäude in Damaskus verzweifelt nach Überlebenden Bild: LOUAI BESHARA/AFP/Getty Images

Auch die syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete von einem israelischen Angriff auf ein Wohngebäude im Viertel Masseh, machte aber weiter keine Angaben. Das syrische Verteidigungsministerium teilte mit, bei dem Angriff seien mehrere Zivilisten getötet worden. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten in einer Erklärung den Tod von fünf ihrer Mitglieder und machten den "Erzfeind Israel" für den Angriff verantwortlich.

Das völlig zerstörte Gebäude wurde von Sicherheitskräften abgesperrt, der Zivilschutz suchte in den Trümmern nach Überlebenden. Auch Krankenwagen, Feuerwehrleute und Rettungsteams des Syrisch-Arabischen Roten Halbmonds waren vor Ort.

Israels Kampf gegen iranischen Einfluss in Syrien

Das israelische Militär erklärte auf Anfrage, "keine Berichte ausländischer Medien" zu kommentieren. Die Armee hat während des mittlerweile mehr als zehn Jahre andauernden Bürgerkriegs in Syrien das Nachbarland hunderte Male aus der Luft beschossen. Die Angriffe richteten sich insbesondere gegen vom Iran unterstützte Kräfte sowie Stellungen der syrischen Armee. Generell äußert sich Israel kaum zu einzelnen Attacken. Das Land betont aber immer wieder, es werde nicht zulassen, dass der Iran seine Präsenz in Syrien ausweite. Teheran ist mit dem dortigen Machthaber Baschar al-Assad verbündet.

Der iranische General Sejed-Rasi Mussawi fand bei einem israelischen Luftangriff auf Syrien im Dezember den Tod Bild: Tasnim News Agency via ZUMA Press Wire/picture alliance

Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober haben die Feindseligkeiten noch einmal zugenommen. Die Hamas wird wie die libanesische Hisbollah-Miliz vom Iran unterstützt. Beide werden unter anderen von Israel, Deutschland, den USA und weiteren Staaten als Terrororganisationen eingestuft.

Im Dezember war bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff in Syrien der iranische General Sejed-Rasi Mussawi getötet worden. Im selben Monat wurden nach Berichten der Beobachtungsstelle bei vermutlich ebenfalls von der israelischen Armee ausgeführten Angriffen in Ostsyrien mindestens 23 pro-iranische Kämpfer getötet.

sti/jj/rb (afp, ap, dpa, rtr)