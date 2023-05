Schwere Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger

Es geht um Drogen, Sex und Gewalt. Um Partys, die vor und nach Rammstein-Konzerten stattfinden sollen. Um weibliche Gäste, die von der Rammstein-Crew aus dem Publikum geholt werden sollen, um die Bandmitglieder und vor allem Frontmann Till Lindemann backstage zu "unterhalten".

Shelby Lynn aus Irland war zum Tourauftakt der "Europe Stadium-Tour" nach Vilnius gereist. Dort sei sie zu einer Party vor dem eigentlichen Konzert eingeladen worden und habe dort Till Lindemann getroffen, der Sex mit ihr wollte, so berichtet sie. Sie aber habe abgelehnt, worauf Lindemann sehr aggressiv reagiert haben soll.

Zudem vermutet sie, dass ihr Drogen wie etwa K.O.-Tropfen verabreicht worden seien, denn sie habe lediglich zwei alkoholische Getränke und einen Tequila-Shot zu sich genommen und könne sich trotzdem an nichts mehr erinnern. Als sie später im Hotel aufgewacht sei, habe sie Schmerzen und Übelkeit verspürt und sei am ganzen Körper voller Prellungen und Blutergüsse gewesen. Im Netz postete sie ein Bild von ihren Verletzungen und hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet.

Die diesjährige Rammstein-Tour geht bis August

Rammstein weisen Vorwürfe zurück

Lindemann selbst hat sich noch nicht zu den Anschuldigungen geäußert, die Band Rammstein aber wies auf ihrem Twitter-Kanal alle Vorwürfe zurück; so etwas habe sich nicht in ihrem Umfeld zugetragen. Auch seien ihnen keine behördlichen Ermittlungen bekannt.

Das Thema kursierte über das Wochenende im Netz und sorgte für heftige Diskussionen. Es meldeten sich weitere Frauen - anonym - die von ähnlichen Erlebnisse berichten und Shelby ihre uneingeschränkte Solidarität bekunden. Andere Stimmen mahnten zur Vorsicht mit solchen Behauptungen, solange nichts erwiesen sei.

Dennoch halten viele Rammstein-Fans den Twitter-Post der Band für zu wenig und fragen in ihren Kommentaren auf den Social Media-Profilen der Band, warum sie sich nicht deutlicher äußert. So fragt eine Userin auf Instagram: "Wollt ihr nicht wenigstens versuchen, dieses Problem zu lösen?" Es sei zu ernst dafür, dass ein einziger Tweet etwas bewirken könne. Rammstein jedoch halten sich zurzeit bedeckt und posten Bilder von ihren Auftritten.

Sache der Ermittler

Shelby Lynn hat sich inzwischen erneut zu Wort gemeldet. Auf Twitter stellte sie klar, dass Lindemann sie nicht angerührt habe. "Er akzeptierte, dass ich keinen Sex mit ihm haben wollte. Ich habe nie behauptet, dass er mich vergewaltigt hat".

Lynn hat den Twitter-Account, auf dem sie die Anschuldigungen erhoben hat, am 25. Mai 2023 erstellt, mit den Worten: "Ich bin das Mädchen, das bei Rammstein unter Drogen gesetzt wurde." Alle Posts, die darauf zu lesen sind, handeln von diesem Fall.

Nun ist es Sache der ermittelnden Behörden, den Vorfall aufzuklären. Für Till Lindemann gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Genauso wie für Shelby Lynn und die anderen Frauen, die die Vorwürfe gegen den Musiker erhoben haben.

Die Europe-Stadium-Tour von Rammstein begann am 22. Mai in Vilnius und führt sie den ganzen Sommer lang quer durch Europa. In Deutschland tritt die Band im Juni in München und im Juli in Berlin auf.