Schwere Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan

Im Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan sind erneut schwere Kämpfe ausgebrochen. "Der Feind versucht, vorzustoßen", erklärte das Verteidigungsministerium in Eriwan. Die aserbaidschanische Armee setze Artillerie und Drohnen gegen militärische und zivile Ziele nahe der Grenze ein.

Zuvor hatte das Ministerium erklärt, Aserbaidschan habe Stellungen nahe den Städten Goris, Sotk und Dschermuk mit Artillerie und großkalibrigen Waffen angegriffen. Es gebe Tote und Verwundete. Aserbaidschan warf Armenien hingegen "großangelegte subversive Handlungen" in Grenznähe und Beschuss seines Militärs vor. Dabei seien mehrere aserbaidschanische Soldaten getötet worden.

Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan telefonierte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er sprach dabei von einem aserbaidschanischen Angriff, auf den es eine internationale Reaktion geben müsse. Paschinjan habe außerdem Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron alarmiert, berichten Medien in der Hauptstadt Eriwan.

Warnung des Auswärtigen Amts

Das Auswärtige Amt mahnte Deutsche in der Region zur Vorsicht, eine Ausweitung der Kämpfe sei nicht ausgeschlossen. Wer sich an einem Ort aufhalte, der von Kampfhandlungen betroffenen sei, solle so lange Schutz suchen, bis man ihn sicher verlassen könne. Gerade Dschermuk, wo sich ein bekanntes Mineralbad befindet, ist als Reiseziel bei ausländischen Touristen beliebt.

Der Konflikt schwelt seit Jahrzehnten - hier ausgebrannte Panzer in einer Aufnahme vom November 2020

Die früheren Sowjetrepubliken bekriegen einander seit Jahrzehnten wegen des Gebiets Berg-Karabach. Es wird von Armeniern bewohnt, gehört aber zu Aserbaidschan. Nach dem Zerfall der Sowjetunion sicherten sich armenische Kräfte in einem Krieg von 1992 bis 1994 die Kontrolle über das Gebiet und besetzten weite Teile Aserbaidschans. 2020 gewann Aserbaidschan seine Territorien zurück und eroberte strategisch wichtige Gebiete in Berg-Karabach. Bei den Gefechten wurden mehr als 6000 Menschen getötet.

Proteste nach Gebietsverzicht

Im Rahmen eines nach vier Monaten vereinbarten Waffenstillstands erklärte Armenien den Verzicht auf großflächige Gebiete, weshalb die Regierung innenpolitisch stark unter Druck steht. Überwacht wird das Abkommen von Russland, der Schutzmacht der christlichen Armenier. Auch die Europäische Union versuchte in dem Konflikt zu vermitteln. Bereits Anfang August war die Gewalt zwischen den Kaukasusrepubliken erneut aufgeflammt.

