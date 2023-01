Schweiz – Sterbende Skigebiete

Der Klimawandel lässt immer mehr Skigebiete aussterben und künstlicher Schnee muss helfen. Dort, wo es sich nicht mehr lohnt, wird der Wintertourismus anders strukturiert, etwa mit Wanderwegen.

Lettland – Zwischen Alltag und Kriegsangst

Das neue Jahr beginnt für die Weberfamilie Rozentals voller Sorgen. Die Inflation ist wie überall in Europa gestiegen, auch die Angst vor dem großen Nachbarn Russland.

Russland – Putins Großmachtwunsch und Kriegsfolgen

Die meisten Russen unterstützen Putins Krieg, aber wie lange noch? Die Wirtschaft leidet, junge Männer fliehen aus Angst vor der Mobilmachung, selbst in den Eliten rumort es.

Frankreich – Korsikas Rinderzucht per Mikrochip

Tausende Rinder vagabundieren auf der französischen Insel Korsika umher. Per Mikrochip können sie jetzt identifiziert werden.

Italien – Das System Zeitbank

Für jede ehrenamtliche Tätigkeit werden in Rom auf einem Konto Stunden gutgeschrieben. Diese können angespart und bei Bedarf gegen die Hilfe von anderen Mitgliedern genutzt werden.

Sendezeiten:

DW Deutsch

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5| Sao Paulo UTC -3