Die lebenswichtige Rolle der Pilze soll auf der UN-Konferenz zur biologischen Vielfalt (COP16), die bis zum 1. November in Kolumbien stattfindet, diskutiert werden. In der Schweiz gab es bereits vor den COVID-19-Beschränkungen in mehreren Kantonen Regelungen zur Anzahl der Tage, an denen Pilze gesammelt werden durften, sowie zur erlaubten Sammelmenge. Die Vorschriften wurden nun verschärft.