Schweigeminute für getöteten Polizisten in Mannheim

Eine Woche nach dem Messerangriff auf dem Marktplatz in Mannheim haben mehr als 1000 Menschen des verstorbenen Beamten Rouven Laur gedacht. Auch Bundespräsident Steinmeier und Ministerpräsident Kretschmann waren vor Ort.

Auf dem Marktplatz in Mannheim kamen diesen Freitag um 11.34 Uhr mehr als tausend Menschen zusammen, um des verstorbenen Polizisten Rouven Laur zu gedenken. Die Polizei von Baden-Württemberg hatte zu der Zeremonie genau zum Tatzeitpunkt vor einer Woche aufgerufen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Thomas Strobl hielten gemeinsam mit dutzenden Polizistinnen und Polizisten sowie mehr als tausend Bürgerinnen und Bürgern zum Tatzeitpunkt in stiller Trauer inne. Zuvor hatte der Bundespräsident einen Kranz aus weißen Blumen niedergelegt

Vor der Gedenkminute hatten rund 50 Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim vor dem Blumenmeer auf dem Marktplatz Aufstellung genommen und gedachten mit verschränkten Händen ihrem verstorbenen Kollegen. Landesweit verharrten zum gleichen Zeitpunkt Polizisten in stiller Trauer. Nach der Schweigeminute applaudierten viele Menschen, um dem getöteten Polizeibeamten damit ihren Respekt zu erweisen.

Ermittlungen gegen Täter laufen

Am vergangenen Freitag hatte ein 25-jähriger Afghane auf dem Marktplatz von Mannheim fünf Mitglieder der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie den 29-jährigen Laur mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Polizist wurde nach der Tat notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt. Am späten Sonntagnachmittag starb er. Sein Tod sorgte bundesweit für Entsetzen.

Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den Verdächtigen. Sie geht von einem gegen die Meinungsfreiheit gerichteten Angriff aus. Der mutmaßliche Täter lebt seit 2014 in Deutschland. Nach Presseberichten wurde sein Asylgesuch damals abgelehnt, er bekam aber später eine befristete Aufenthaltsgenehmigung.

Weitere Veranstaltungen am Abend

Für Freitagabend hat zudem die Partei "Alternative für Deutschland" (AfD) zu einer Demonstration unter anderem gegen Islamismus auf dem Marktplatz aufgerufen. Zeitgleich soll eine Gegendemonstration der Antifa stattfinden. Die Stadt hatte am Dienstag vorläufig Veranstaltungen wie Demonstrationen auf dem Marktplatz verboten. Sie erklärte den Platz mit einer Allgemeinverfügung bis zum 16. Juni zum Ort des Gedenkens.

Die Tat hat auch eine intensive Debatte über striktere Abschiebungen ausgelöst. Als Konsequenz aus der tödlichen Messerattacke will Bundeskanzler Olaf Scholz die Abschiebung von Schwerstkriminellen nach Afghanistan und Syrien wieder ermöglichen.

Wie genau, sagte der Kanzler in seiner Regierungserklärung noch nicht. Jedoch arbeite das Bundesinnenministerium an der praktischen Umsetzung und sei bereits mit den Nachbarländern Afghanistans im Gespräch. Andere Politiker warnen vor solchen Abschiebungen.

