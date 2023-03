DW Nachrichten

Schweigegeld für Pornostar: Ex-US-Präsident Trump angeklagt

Erstmals in der Geschichte der USA wird ein ehemaliger Präsident angeklagt. Donald Trump soll in New York wegen dubioser Zahlungen der Prozess gemacht werden. Trump, der 2024 noch einmal für das Präsidentenamt kandidieren will, spricht von einer "Hexenjagd".