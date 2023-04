Fokus Europa

Schweden: Geld oder Tradition

Im Gebiet der Samen sind in Schweden seltene Erze und Mineralien gefunden worden. Für den Abbau müssen die traditionellen Rentierhirten mit ihren Herden weichen. Und auch in der Bergbaustadt Kiruna werden Tausende Einwohner in neue Wohnungen umgesiedelt.