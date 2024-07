Was die Anzahl der Medaillen angeht, hätte es keine geeignetere Fahnenträgerin geben können als die Kanutin, die schon 1996 in Atlanta bei der Schlussfeier die deutsche Fahne trug. Fünfmal ist sie vor Sydney bereits Olympiasiegerin und hat zweimal Silber gewonnen. In Australien kommt zweimal Gold hinzu, vier Jahre später in Athen noch einmal Gold und einmal Silber.