Schulterschluss der USA mit Südkorea und Japan

Es ist eine Premiere. Die Staats- und Regierungschefs der USA, Japans und Südkoreas, Joe Biden, Fumio Kishida und Yoon Suk Yeol treffen sich im amerikanischen Präsidentenlandsitz Camp David erstmals in diesem Format. Die US-Regierung nannte das Treffen vorab "historisch".

Bei dem Spitzentreffen wollten sich die drei Staaten zu gegenseitigen Konsultationen in Krisenzeiten verpflichten, kündigte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, vor Beginn der Beratungen an. Ziel sei es, die militärische Zusammenarbeit auszubauen. Die neu vereinbarte Konsultationspflicht der drei Verbündeten solle daher "im Falle eines regionalen Notfalls oder einer Bedrohung" einen schnellen Austausch sicherstellen, so das Weiße Haus

Ein Verteidigungspakt im Stil einer "NATO für den Pazifik" sei aber nicht vorgesehen - auch wenn China entsprechende Vorwürfe erhoben habe. Dafür werde mit Japan und Südkorea über die militärische Zusammenarbeit hinaus auch eine engere Kooperation in den Bereichen Wirtschaft und Energiesicherheit angestrebt, sagte Sullivan bei einer Pressekonferenz.

Pakt angesichts zunehmender Spannungen im Indopazifik

Bei den mehrstündigen Gesprächen Bidens mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon und dem japanischen Ministerpräsidenten Kishida seien "entscheidende Schritte" zur Stärkung der trilateralen Sicherheitskooperation zu erwarten, sagte Sicherheitsberater Sullivan. Geplant sei angesichts "nordkoreanischer Provokationen" auch eine bessere "Koordination und Integration der Abwehr von ballistischen Raketen" und ein Ausbau des Informationsaustausches und der Krisenkommunikation. Grundsätzlich würden die drei Staaten eine "vertiefte Kooperation" mit jährlichen Konsultationen auf hoher Ebene anstreben.

Jake Sullivan - Präsident Joe Bidens oberster Sicherheitsberater Bild: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance

"Wir werden heute eine stabile Grundlage für diese trilaterale Partnerschaft legen, um sicherzustellen, dass sie tiefgehend und stark und dauerhaft ist", sagte Bidens oberster Sicherheitsberater. "Wir läuten eine neue Ära ein, und wir stellen sicher, dass diese Ära von Dauer ist." Ein formelles Bündnis der drei Länder sei aber nicht das Ziel der Gespräche, sagte Sullivan weiter.

Die USA und ihre Partner im Indopazifik blicken beunruhigt auf Nordkoreas wiederholte Raketenabschüsse sowie das wachsende Machtstreben Chinas in der Region. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben zuletzt wieder deutlich zugenommen. Die USA und andere Staaten sind auch besorgt über Chinas Handelspraktiken und den chinesischen Expansionsdrang im Indopazifik. Mit Indopazifik ist eine Region vom Indischen bis zum Pazifischen Ozean gemeint. China habe sich in der Region "aggressiv" verhalten, so Washington. Ebenfalls kritisch sehen die USA Pekings Nähe zu Moskau nach Russlands Einmarsch in die Ukraine.

Zum Abschluss des Treffens in Camp David werden mehrere Erklärungen erwartet, in den es unter anderem um die Entwicklung von Spitzentechnologie gehen soll. Auch wollen die USA, Südkorea und Japan ein Frühwarnsystem für Lieferengpasse entwickeln.

Südkorea und Japan gehen aufeinander zu

Als Erfolg der Biden-Administration im Vorfeld des Gipfeltreffens gilt bereits jetzt, dass sich Japan und Südkorea zur Zusammenarbeit auch miteinander bereit zeigen. Denn die beiden ostasiatischen Staaten trennt mindestens so viel, wie sie eint. Zwischen beiden Ländern bestehen nach wie vor große Meinungsverschiedenheiten über Geschehnisse zwischen 1910 und 1945, als ganz Korea japanische Kolonie war. Inzwischen spielt für beide Länder das Verhalten Nordkoreas eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Führung in Pjöngjang treibt das Atom- und Raketenprogramm des Landes voran und greift vor allem gegenüber dem Erzfeind USA immer wieder zu harscher Rhetorik.

qu/hf (rtr, afp, dpa)