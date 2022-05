Bei Ling aus China

Bei Ling wuchs in Shanghai und Peking auf, bis er 1988 erstmals in die USA reiste. Dort lernte er andere Exil-Chinesen wie Ai Weiwei und Liu Xiaobo kennen. Als er 2000 in seine Heimat zurückkehrte, wurde er kurzzeitig inhaftiert. Seit dem Haftaufenthalt in China lebt Bei Ling im Exil. Eins seiner bedeutendsten Bücher trägt den Titel: "Exiled: On China".