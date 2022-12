DW Nachrichten

Scholz: Zusammenhalt ist unser größtes Pfund

In seiner Neujahrsansprache hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Bürgerinnen und Bürger zu Zusammenhalt und Zuversicht aufgerufen. Ein schweres Jahr gehe zu Ende, so der Kanzler: Der von Russlands Präsident Putin begonnene Angriffskrieg in der Ukraine stelle auch Deutschland auf eine harte Probe.