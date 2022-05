Scholz: Viele Länder leider unter der russischen Aggression

Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen: Stimmungstest für die Bundesregierung

In Nordrhein-Westfalen lieferten sich die Spitzenkandidaten von CDU und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die ersten Wahlprognosen am Sonntagabend brachten dann einige Überraschungen als Signal an Bundeskanzler Olaf Scholz.