Scholz-Reise in mehrere afrikanische Staaten

Die Folgen des Ukraine-Kriegs sind auch in Afrika ein Thema. Einige Staaten fürchten eine verschärfte Hungerkrise, andere könnten als Energielieferanten einspringen. Der Bundeskanzler führte darüber Gespräche im Senegal, in Niger und in Südafrika.